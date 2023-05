“Las reformas solo son sostenibles si son fruto del consenso, no de la imposición”: Roy Barreras

Arrancó en forma el debate del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República. En el Senado, el presidente de esa corporación, Roy Barreras, aprovechó el inicio de la sesión para hacer varias advertencias con el objetivo de sacar adelante las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención es que su tono fue más conciliador y pidió tener en cuenta a todos los sectores para sacar adelante las reformas. “Colombia somos todos y el Congreso hoy va a hablarle a toda Colombia, ese es el mensaje de unidad nacional”, aseguró Barreras.

Y lanzó una frase contundente: “Las reformas solo son sostenibles en el tiempo si son fruto del consenso, no de la imposición de un sector social sobre otro”, dijo el presidente del Congreso.

El presidente del Senado Roy Barreras invitó a la concertación de las reformas. - Foto: Cortesía Prensa Roy Barreras

Barreras hizo una metáfora en la que comparó que el corazón es el Congreso y el cuerpo la sociedad, y que ambos son necesarios. “El corazón solo no funciona, si el corazón está desconectado del cuerpo social no funciona. Si sacamos el corazón y lo tiramos en la bandeja de las pasiones, de las emociones, lo que va a ocurrir es que se paraliza y tendríamos una gran frustración nacional”, aseguró el presidente del Senado.

Dijo que el momento que vive el país no se puede traducir en más polarización o más violencia. “Bienvenido el debate pacífico”, aseguró. Además, señaló que “convocar al pueblo” implica tener en cuenta a los 50 millones de colombianos que hacen parte del país. “No a un sector, no a una fracción”, dijo. “No a ganadores contra perdedores, no a unos colombianos contra otros”, agregó Barreras.

El presidente del Senado se refirió a la convocatoria a las calles que hizo el presidente Petro, sin mencionarlo, y dijo que “es la invitación al debate pacífico, bienvenido”. “Convocar el pueblo implica convocar a 50 millones de colombianos. no a un sector, no a una fracción, no a ganadores contra perdedores, no a unos amigos contra unos enemigos”, aseguró.

Roy Barreras dijo que esta semana espera que quede aprobado el PND. - Foto: Cortesía Prensa Roy Barreras

Barreras se enfocó en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND). “Es en esta casa que se aprueban las reformas y será en esta casa que se aprueban si ustedes así lo determinan, la hoja de ruta para Colombia”, aseguró.

“Colombia no merece más violencia, no merece más polarización, no merece más inseguridad, los conflictos sociales derivan fácilmente en conflictos violentos. Tenemos ya demasiadas violencias cruzadas”, afirmó Barreras.

El presidente del Congreso insistió en que la democracia y las instituciones deben enviar el mensaje de que funcionan y opacar la incertidumbre que se ha generado. “Aquí se aprobará la hoja de ruta para Colombia”, dijo.

Barreras entró en detalle del trabajo que se viene adelantando sobre el PND. Dijo que se ha discutido durante los últimos tres meses. Además, le tiró una pulla al Gobierno: “esperamos que no haya ningún artículo nuevo proveniente del Gobierno nacional, ya tuvo su oportunidad largamente de construir sus iniciativas en las discusiones económicas, de suerte que esperamos que no haya artículos nuevos, si los hay se votarán al final en bloque”, anunció Barreras.

El senador aseguró que el Congreso debe responderle a todos los colombianos. - Foto: Cortesía Prensa Roy Barreras

Asimismo, dijo que seguramente habrá conciliación entre ambas cámaras y que se adelantará el debate en los próximos dos días. “Colombia espera de su Congreso resultados, los colombianos esperan soluciones reales y no solamente expectativas. Nosotros en el Congreso somos los constructores de esas soluciones, porque el cambio son las reformas. El primer mensaje de esta semana es que este Congreso aprobará la hoja de ruta para Colombia”, afirmó el presidente del Senado.

El discurso de Barreras se da un día después del ‘balconazo’ de Petro, en el que pidió que la gente lo respalde en las calles ante la negativa de algunos partidos políticos. “No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, aseguró Petro.