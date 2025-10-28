Suscribirse

Política

Le caen a Gustavo Petro por polémico mensaje que publicó desde el exterior: “Huracanes que defienden el Caribe”

El controversial mensaje del presidente desató una ola de comentarios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 11:33 p. m.
Petro en X
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República / Getty Images

Una ola de críticas desató en redes sociales un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de su cuenta personal de X.

En el mensaje, el mandatario colombiano, quien adelanta una agenda de trabajo internacional en Arabia Saudita, expresó: “Huracanes que defienden el Caribe”

Pero las reacciones no se hicieron esperar. Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien le lanzó a Petro una aguda crítica.

Contexto: “Tamaña ignorancia”: Petro se molestó por aguda crítica de Mauricio Gaona a su propuesta de una constituyente

“El huracán Melissa está dejando caos y muerte en su paso por Jamaica, pero en su delirio @petrogustavo cree que ese fenómeno natural ‘defiende el Caribe’“, dijo el congresista en el mensaje.

Hizo lo propio su exministro de Educación, Alejandro Gaviria: “La espada de Bolívar suma ahora a su legado justiciero la fuerza de la naturaleza; el huracán Melissa es la nueva carta de Jamaica, sus vientos representan una verdadera fuerza emancipadora”.

Otro usuario de X se molestó con el mandatario colombiano: “Llamar ‘huracán que defiende el Caribe’ a una tormenta que pone vidas en riesgo es una muestra preocupante del desconecte entre la realidad y la retórica… los huracanes no defienden nada, destruyen hogares, cosechas y sueños”.

“En lugar de escribir pendejadas populacheras, mejor solidarizarse con las víctimas, es lo que haría un presidente, no poetizar la tragedia”, recalcó.

Vientos feroces y lluvias torrenciales azotaron Jamaica cuando el huracán Melissa tocó tierra.
Vientos feroces y lluvias torrenciales azotaron Jamaica cuando el huracán Melissa tocó tierra. | Foto: AFP

Otros sectores políticos se pronunciaron: “El huracán Melissa que puede acabar con Jamaica y Cuba y usted hablando que defiende el Caribe. Su estancia en Arabia Saudita no le está sentando nada bien, @petrogustavo”.

También le expresaron: “¿Qué parte de tormenta catastrófica, que puede afectar gravemente a Jamaica y poner en riesgo la salud, la vida y en general el bienestar de todos los habitantes, no es clara? ¿Usted está pensando en los portaaviones y barcos de la flota de EEUU? Porque a esos son a los que menos les afecta. Solo se reubican estratégicamente y, una vez pase la tormenta, vuelven a su emplazamiento original. Mientras que Jamaica quedaría destruida. Un poquito más de empatía con los habitantes del Caribe y menos intereses personales”.

Contexto: Cuestionan si Petro “escondió” informe clave sobre cultivos ilícitos; el presidente respondió desde Arabia Saudita

Finalmente, trascendió que el poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes 28 de octubre en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tribunal de Cundinamarca no aceptó la revocatoria de la SIC a sanción administrativa contra Alberto Merlano Alcocer

2. Prohíben parrillero hombre en 10 barrios de Cartagena durante un año: esta es la razón

3. Luis Fernando Hoyos habló de su relación con Claudia Bahamón y su paso por ‘MasterChef Celebrity’

4. Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado

5. Sorpresa en la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroHuracán Melissa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.