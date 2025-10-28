Le caen a Gustavo Petro por polémico mensaje que publicó desde el exterior: “Huracanes que defienden el Caribe”

Una ola de críticas desató en redes sociales un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de su cuenta personal de X.

En el mensaje, el mandatario colombiano, quien adelanta una agenda de trabajo internacional en Arabia Saudita, expresó: “Huracanes que defienden el Caribe”

Pero las reacciones no se hicieron esperar. Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien le lanzó a Petro una aguda crítica.

“El huracán Melissa está dejando caos y muerte en su paso por Jamaica, pero en su delirio @petrogustavo cree que ese fenómeno natural ‘defiende el Caribe’“, dijo el congresista en el mensaje.

Hizo lo propio su exministro de Educación, Alejandro Gaviria: “La espada de Bolívar suma ahora a su legado justiciero la fuerza de la naturaleza; el huracán Melissa es la nueva carta de Jamaica, sus vientos representan una verdadera fuerza emancipadora”.

Otro usuario de X se molestó con el mandatario colombiano: “Llamar ‘huracán que defiende el Caribe’ a una tormenta que pone vidas en riesgo es una muestra preocupante del desconecte entre la realidad y la retórica… los huracanes no defienden nada, destruyen hogares, cosechas y sueños”.

“En lugar de escribir pendejadas populacheras, mejor solidarizarse con las víctimas, es lo que haría un presidente, no poetizar la tragedia”, recalcó.

Vientos feroces y lluvias torrenciales azotaron Jamaica cuando el huracán Melissa tocó tierra. | Foto: AFP

Otros sectores políticos se pronunciaron: “El huracán Melissa que puede acabar con Jamaica y Cuba y usted hablando que defiende el Caribe. Su estancia en Arabia Saudita no le está sentando nada bien, @petrogustavo”.

También le expresaron: “¿Qué parte de tormenta catastrófica, que puede afectar gravemente a Jamaica y poner en riesgo la salud, la vida y en general el bienestar de todos los habitantes, no es clara? ¿Usted está pensando en los portaaviones y barcos de la flota de EEUU? Porque a esos son a los que menos les afecta. Solo se reubican estratégicamente y, una vez pase la tormenta, vuelven a su emplazamiento original. Mientras que Jamaica quedaría destruida. Un poquito más de empatía con los habitantes del Caribe y menos intereses personales”.

