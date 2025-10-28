Política
Le caen a Gustavo Petro por polémico mensaje que publicó desde el exterior: “Huracanes que defienden el Caribe”
El controversial mensaje del presidente desató una ola de comentarios.
Una ola de críticas desató en redes sociales un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de su cuenta personal de X.
En el mensaje, el mandatario colombiano, quien adelanta una agenda de trabajo internacional en Arabia Saudita, expresó: “Huracanes que defienden el Caribe”
Huracanes que defienden el Caribe. https://t.co/R5YlzLHCeq— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025
Pero las reacciones no se hicieron esperar. Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien le lanzó a Petro una aguda crítica.
“El huracán Melissa está dejando caos y muerte en su paso por Jamaica, pero en su delirio @petrogustavo cree que ese fenómeno natural ‘defiende el Caribe’“, dijo el congresista en el mensaje.
El huracán Melissa está dejando caos y muerte en su paso por Jamaica, pero en su delirio @petrogustavo cree que ese fenómeno natural “defiende el Caribe”— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 28, 2025
Hizo lo propio su exministro de Educación, Alejandro Gaviria: “La espada de Bolívar suma ahora a su legado justiciero la fuerza de la naturaleza; el huracán Melissa es la nueva carta de Jamaica, sus vientos representan una verdadera fuerza emancipadora”.
La espada de Bolívar suma ahora a su legado justiciero la fuerza de la naturaleza, el huracán Melissa es la nueva carta de Jamaica, sus vientos representan una verdadera fuerza emancipadora.— Alejandro Gaviria (@agaviriau) October 28, 2025
Otro usuario de X se molestó con el mandatario colombiano: “Llamar ‘huracán que defiende el Caribe’ a una tormenta que pone vidas en riesgo es una muestra preocupante del desconecte entre la realidad y la retórica… los huracanes no defienden nada, destruyen hogares, cosechas y sueños”.
Llamar “huracán que defiende el Caribe” a una tormenta que pone vidas en riesgo es una muestra preocupante del desconecte entre la realidad y la retórica... los huracanes no defienden nada, destruyen hogares, cosechas y sueños.— Andrés Téllez (@Kaptar) October 28, 2025
En lugar de escribir pendejadas populacheras, mejor…
“En lugar de escribir pendejadas populacheras, mejor solidarizarse con las víctimas, es lo que haría un presidente, no poetizar la tragedia”, recalcó.
Otros sectores políticos se pronunciaron: “El huracán Melissa que puede acabar con Jamaica y Cuba y usted hablando que defiende el Caribe. Su estancia en Arabia Saudita no le está sentando nada bien, @petrogustavo”.
El huracán Melissa que puede acabar con Jamaica y Cuba y usted hablando que defiende el Caribe.— Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) October 28, 2025
Su estancia en Arabia Saudita no le está sentando nada bien @petrogustavo.
También le expresaron: “¿Qué parte de tormenta catastrófica, que puede afectar gravemente a Jamaica y poner en riesgo la salud, la vida y en general el bienestar de todos los habitantes, no es clara? ¿Usted está pensando en los portaaviones y barcos de la flota de EEUU? Porque a esos son a los que menos les afecta. Solo se reubican estratégicamente y, una vez pase la tormenta, vuelven a su emplazamiento original. Mientras que Jamaica quedaría destruida. Un poquito más de empatía con los habitantes del Caribe y menos intereses personales”.
Que parte de tormenta catastrófica, que puede efectuar gravemente a Jamaica y poner en riesgo la salud, la vida y en general el bienestar de todos los habitantes no es clara? Usted está pensando en los porta aviones y barcos de la flota de EEUU? Porque a esos son a los que menos…— Pipe Orjuela Bustillo (@PipeOrjuela) October 28, 2025
Finalmente, trascendió que el poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes 28 de octubre en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña.