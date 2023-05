Le recuerdan a Gustavo Bolívar cuando se quejaba por el elevado precio de la gasolina

Este martes, el Ministerio de Minas y Energía anunció el ajuste en el precio de la gasolina a partir de hoy, miércoles 3 de mayo.

“Para avanzar en la disminución de ese subsidio, a partir de mañana miércoles, 3 de mayo, el valor de la gasolina corriente motor tendrá un reajuste en promedio de $ 600 por galón en todo el país, mientras que los precios del diésel se mantendrán estables”, informó esa cartera.

Teniendo en cuenta lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal le recordó al hoy exsenador Gustavo Bolívar, quien es cercano al presidente Gustavo Petro, cuando él se quejaba por el elevado precio del galón de gasolina en Colombia y el valor de los peajes.

Se trata de un trino que publicó el excongresista hace más de ocho años, más exactamente el 16 de enero de 2015 a las 09:58 a. m.

El elevado precio de la gasolina preocupa a los ciudadanos. - Foto: Getty Images

Al momento de la publicación del mensaje se encontraba el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y Bolívar publicó en ese entonces en Twitter: “Pagamos peajes y gasolina más cara del mundo. ¿Seremos los más pendejos del mundo?”.

Ahora, la senadora Cabal le dio un patallazo a esa publicación y luego la compartió junto a un breve y directo mensaje: “Siempre hay un tweet”.

Siempre hay un tweet pic.twitter.com/QA84OZVDcU — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 3, 2023

Vale destacar que, con el nuevo aumento en el precio de la gasolina corriente por parte del gobierno Petro, así quedó el galón en las principales ciudades:

Villavicencio: $ 12.273

Cali: $ 12.211

Bogotá: $ 12.173

Manizales: $ 12.164

Pereira: $ 12.154

Ibagué: $ 12.118

Medellín: $ 12.111

Montería: $ 12.055

Bucaramanga: $ 11.920

Barranquilla: $ 11.847

Cartagena: $ 11.805

Cúcuta: $ 10.225

Pasto: $ 9.916

Los nuevos precios de la gasolina motor corriente en las principales trece ciudades del país. - Foto: Ministerio de Minas

Entretanto, los precios del diésel se mantienen estables con los siguientes valores de referencia en las 13 ciudades principales del país. El precio del galón es diferente, siendo Cali ($ 9.484), Villavicencio ($ 9.457), Pereira ($ 9.429), Manizales ($ 9.417) y Bogotá ($ 9.357), en donde el valor por este combustible estará por encima el promedio nacional.

Los precios del diésel se mantienen estables con los siguientes valores de referencia en las 13 ciudades principales del país. - Foto: Ministerio de Minas

“¿Ministra o activista?”: la fuerte crítica de María Fernanda Cabal a Irene Vélez

Este martes, 2 de mayo, la congresista María Fernanda Cabal, fuerte opositora del presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a despertar la polémica en redes sociales con uno de sus característicos trinos en contra de los funcionarios del Gobierno nacional. Una vez más, la ministra criticada fue Irene Vélez.

Ya el pasado 28 de abril, la congresista uribista había criticado de manera enfática a la ministra de Minas y Energía, quien a través de sus redes sociales oficiales había conmemorado los dos años del “estallido social” que provocó varias semanas de protestas y disturbios en diferentes regiones del país durante 2021.

“Hoy, 28 de abril, no se celebra ningún estallido social. Hoy se recuerda con dolor los ataques a la ciudadanía y la Fuerza Pública, víctimas de una toma guerrillera financiada por las Farc, ELN y Maduro”, indicó Cabal, mostrando su evidente desacuerdo con la ministra.

Hoy 28 de abril no se celebra ningún estallido social. Hoy se recuerda con dolor los ataques a la ciudadanía y la Fuerza Pública, víctimas de una toma guerrillera financiada por las FARC, ELN y Maduro pic.twitter.com/gDfVfThATR — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 28, 2023

Pero ahí no terminó todo, ya que durante las últimas horas de este martes, la senadora del Centro Democrático publicó un video en el que se ve a Irene Vélez compartiendo con representantes de la minga que llegaron a la ciudad de Bogotá. La ministra, en el video, afirma que les da la bienvenida en nombre del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Pues a María Fernanda Cabal no le gustó para nada esta “bienvenida” y la criticó, escribiendo en su cuenta personal de Twitter: “¿Ministra o activista? Creo que ya no queda duda”, manifestando indirectamente que Irene Vélez no se estaba comportando como alguien que pertenece al Gobierno nacional.

¿Ministra o activista? Creo que ya no queda duda. pic.twitter.com/gFu4XiR2Eb — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 3, 2023

Como era de esperarse, el trino de la senadora uribista generó polémica en la red social, tanto de personas que apoyaron su posición y reafirmaron que la ministra hace mal apoyando a la minga y a todas las personas que lleguen a la capital con intenciones de protesta. Pero también, hubo muchos usuarios que la criticaron por su “sesgada” opinión en contra del Gobierno de Gustavo Petro y sus constantes trinos criticando a los ministros.