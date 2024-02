Le recuerdan al senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, cuando la izquierda “defendía a la Corte Suprema del uribismo y le parecía mal incendiar el país y atacar magistrados”

Wilson Arias participó activamente de las movilizaciones de este jueves 8 de febrero, pero no rechazó que la sede de la Corte Suprema estuviera rodeada durante horas de vándalos que no permitieron la salida de los magistrados ni el personal que labora en el órgano de justicia. Menos, que los togados, que hoy tienen en su poder la elección de fiscal, tuvieran que ser evacuados, escoltados por la Policía.

Al contrario, escribió en sus redes sociales: “Yo no termino de entender por qué una terna de fiscales que fue aceptada por su idoneidad, acaba obteniendo votos en blanco al momento de la elección. Y la narco fiscal, feliz de su nuevo cargo. Incomprensible”, expresó. Claramente, era un mensaje crítico contra la sala plena de la Corte Suprema que aún no se pone de acuerdo.

Arias, visiblemente incómodo, no se quedó callado y le respondió: “Ya que está en modo Maquiavelo contra Gustavo Petro, le pregunto respetuosamente: si antes como activista y luego para llegar a congresista, usted ha hecho un ejercicio importante de denuncia de la corrupción, ¿por qué no ha dicho nada sobre la hoy Fiscal Mancera? ¿Por qué no ha dicho nada sobre director CTI Buenaventura, narcofiscales, caso Embajada de EE. UU.? Se la pongo más fácil, ¿No denuncias porque si lo haces, ello te alinea con Petro, y pierdes futuros votos? ¿No denuncias porque te alinea con la Fiscal Monsalve? ¿No denuncias por temor a represalias de la Fiscalía? Sácanos de la duda, ¿Por qué ya no denuncias?”, interrogó.