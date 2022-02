“Les pido una oportunidad para ganarme su confianza, no por mi apellido sino por mi trabajo”: Juan Manuel Galán

Juan Manuel Galán aspira a ser el próximo presidente de Colombia. En varias oportunidades, el candidato ha asegurado que no es lo mismo que su padre, y ha pedido que si van a votar por él, sea por las ideas que representa y no porque su padre sea Luis Carlos Galán; uno de los políticos históricos de Colombia que fue, en sus momento, una esperanza para millones de personas que querían votar por él antes de que fuera asesinado.

Juan Manuel aprovechó una vez más para ser enfático en el tema; en esta oportunidad le contestó a una internauta, por medio de su cuenta de twitter, que su aspiración no está ligada a que sea el hijo de un reconocido político. El candidato enfatiza que quiere ser reconocido por su trabajo más no por su apellido. “Hola, Carolina. Soy hijo de Luis Carlos Galán, pero no por eso creo que tenga el derecho heredado a estar en política. A los colombianos como tú, no les pido más que una oportunidad para ganarme su confianza y respeto, no por mi apellido sino por mi trabajo. Seguiré en ello”.