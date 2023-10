Lluvia de críticas contra el representante Alfredo Mondragón por presentación de informe “superficial” de subcomisión de la reforma a la salud

Uno de los primeros que reclamó fue la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien se mostró molesta porque no se expuso en detalle lo que pasó en esa subcomisión de la que hizo parte. “No me deja satisfecha el pronunciamiento o el informe bastante superficial que acaba de hacer el ponente Mondragón. No tenemos idea de cuáles artículos usted habla, de en qué se llegó a acuerdos, en qué no hubo consenso”, aseguró la congresista.