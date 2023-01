“Lo estoy pensando y lo decidiré pronto”: Ángela María Robledo confirma que le gustaría aspirar a la Alcaldía de Bogotá

La excongresista Ángela María Robledo permanece en el Eje Cafetero en vacaciones con su familia desde hace más de una semana. Y allí, en medio del encuentro, confirmó a sus parientes que le gustaría aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

De hecho, SEMANA reveló en diciembre pasado que la psicóloga y feminista podría convertirse en el Plan B del Pacto Histórico sino encuentra un candidato fuerte que pretenda convertirse en el sucesor de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá.

Robledo anda un poco alejada de la política. De hecho, está dedicada a escribir libros y a ver los toros desde la barrera, pero en noviembre pasado la excandidata presidencial de Gustavo Petro fue abordada por un grupo de jóvenes de la Alianza Verde, del Pacto Histórico, de Dignidad, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano para que postulara su nombre. Ocurrió en una reunión organizada en una casa ubicada en el sector de La Macarena en la capital del país.

Robledo le confirmó a SEMANA que al menos, hasta este miércoles 4 de enero, no había tomado una decisión oficial sobre su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, pero no lo descartó. “Lo estoy pensando y lo decidiré pronto. Yo llevo muchos años trabajando por la capital del país, desde Antanas Mockus, a quien acompañé en la Alcaldía”, expresó la excongresista.

La dirigente no ha tomado una decisión porque espera que se definan varios factores, entre ellos, conocer el listado oficial de candidatos a la Alcaldía por el Pacto Histórico. Al fin y al cabo, hasta el momento suenan varios nombres, pero muchos no lo han hecho público. Además, no todos tienen el reconocimiento político.

Sin embargo, varias voces progresistas le han hecho llamados desde las redes sociales. Sara Tufano, quien permaneció durante años al Polo Democrático, escribió en su cuenta personal de Twitter “que hasta ahora, las únicas candidaturas para la Alcaldía de Bogotá serias y con experiencia que serían capaces de tender puentes con otros sectores políticos son las de Ángela María Robledo y María Mercedes Maldonado. ¡Ojalá se animen!”, escribió.

Hasta ahora, las únicas candidaturas para la Alcaldía de Bogotá serias y con experiencia que serían capaces de tender puentes con otros sectores políticos son las de @angelamrobledo y @MMMaldonadoC. ¡Ojalá se animen! 💜 — Sara Tufano (@SaraTufanoZ) January 4, 2023

“Hay mucha gente que me está animando, siento la responsabilidad de tener una respuesta pronto. Creo que me tomaré una semana más. Quizás en los próximos días se decante más el panorama y basados en eso decidiré”, añadió Robledo.

Recordemos que la líder política ha sido representante a la Cámara por Bogotá en dos oportunidades. Además congrega a distintas vertientes progresistas, es cercana al presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez.

De hecho, acompañó a la afrocolombiana en la campaña presidencial y recoge un sector importante del voto feminista en la capital. No obstante, ella es prudente y prefiere pensar con cabeza fría las opciones que tiene para retornar a la arena política.

De momento, del Pacto Histórico ha oficializado sus aspiraciones Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de la Colombia Humana. Por su parte, Gustavo Bolívar manifestó su interés, pero no lo ha decidido totalmente porque también espera que despeje el escenario político. También aspirará el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, y, eventualmente, Hollman Morris, quien ya fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Por ahora, no está claro cómo jugará el petrismo en las elecciones regionales del 2023. Lo cierto es que lo más posible es que terminen aliados con el Partido Verde y otros sectores alternativos.