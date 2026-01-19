Política

Los hijos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos protagonizaron un nuevo enfrentamiento por las elecciones de 2026: “Obsesionado”

La nueva disputa se generó en medio de la especulación sobre la supuesta llegada del general (r) Óscar Naranjo a la carrera presidencial.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 2:08 p. m.
Martín Santos y Tomás Uribe Moreno
Martín Santos y Tomás Uribe Moreno Foto: SEMANA.

Los hijos de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos —dos acérrimos contradictores políticos— volvieron a enfrentarse en redes sociales por cuenta de la especulación que se generó el fin de semana sobre la supuesta aspiración presidencial del general y exvicepresidente Óscar Naranjo, la cual quedó descartada en la mañana de este lunes, 19 de enero.

Tan pronto empezó a circular el rumor del eventual aterrizaje del exoficial de la Policía en la contienda presidencial, Tomás Uribe Uribe, hijo del expresidente Uribe, arremetió contra Juan Manuel Santos.

“El as bajo la manga del tramposo tahúr de Juan Manuel Santos: uno, mete al general Naranjo a la consulta; dos, Naranjo pierde y es tóxico para la consulta; tres, quedan Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo; cuatro, el tahúr le apuesta a Fajardo para una segunda vuelta contra Cepeda; quinto, el tahúr gana con cara y gana con sello; sexto, Colombia pierde con el tahúr, como siempre”, dijo.

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Foto: SEMANA

Uribe Moreno afirmó que hace un mes se creó una cuenta de seguidores del general Naranjo en redes sociales e invitó a sus seguidores a revisar quiénes respaldaban esa cuenta: Martín Santos.

