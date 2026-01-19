Los hijos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos protagonizaron un nuevo enfrentamiento por las elecciones de 2026: “Obsesionado”

Los hijos de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos —dos acérrimos contradictores políticos— volvieron a enfrentarse en redes sociales por cuenta de la especulación que se generó el fin de semana sobre la supuesta aspiración presidencial del general y exvicepresidente Óscar Naranjo, la cual quedó descartada en la mañana de este lunes, 19 de enero.

Tan pronto empezó a circular el rumor del eventual aterrizaje del exoficial de la Policía en la contienda presidencial, Tomás Uribe Uribe, hijo del expresidente Uribe, arremetió contra Juan Manuel Santos.

“El as bajo la manga del tramposo tahúr de Juan Manuel Santos: uno, mete al general Naranjo a la consulta; dos, Naranjo pierde y es tóxico para la consulta; tres, quedan Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo; cuatro, el tahúr le apuesta a Fajardo para una segunda vuelta contra Cepeda; quinto, el tahúr gana con cara y gana con sello; sexto, Colombia pierde con el tahúr, como siempre”, dijo.

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Foto: SEMANA

Uribe Moreno afirmó que hace un mes se creó una cuenta de seguidores del general Naranjo en redes sociales e invitó a sus seguidores a revisar quiénes respaldaban esa cuenta: Martín Santos.

Santos —el hijo mayor del Nobel de Paz— no se quedó callado y le respondió en sus redes sociales.

“Tomás, te noto un tanto obsesionado con nosotros. ¿Pendiente de qué cuentas seguimos? ¡Wash! Admiro y sigo al general Naranjo, así como a muchos otros líderes. Te deseo una feliz semana llena de calma y paz interior”, le dijo.

Al final, el general Óscar Naranjo descartó una aspiración presidencial. Por el contrario, se mostró dispuesto a ayudar y cooperar con quien lo considere en la forma de enfrentar los problemas de seguridad que aquejan al país.

Al exoficial lo buscaron para convencerlo de dar el salto al escenario político, pero, tras examinar el tema con expertos en marketing político, determinó que no era conveniente y que podría aportar su experiencia desde otros escenarios.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Naranjo confirmó su decisión.

El general (r) Óscar Naranjo Foto: Especial para El País

También descartó que pueda hacer parte de alguna campaña como fórmula vicepresidencial. En el caso de Abelardo de la Espriella, dijo que tienen una “diferencia abismal de vida”. “Él, haciendo uso legítimo de su profesión, se encargó de defender a muchos de los más importantes criminales que yo perseguí para llevarlos a prisión”, aseguró el exvicepresidente.

En el caso de Sergio Fajardo, afirmó que apoyaría a cualquier candidato que dé garantías de que la democracia continuará, respete la Constitución y vaya en la senda de la reconciliación.

Tomás Uribe y Juan Manuel Santos. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA.

“Las propuestas del centro deben ser llenadas de contenido y no solamente que es una manera decente de hacer política. Tienen que estar llenas de un contenido que realmente entusiasme y forje una ilusión por el futuro”, dijo.

En cuanto a Tomás Uribe y Martín Santos, las diferencias entre ambos son cada vez más marcadas.

Uribe, cada vez que puede, habla insistentemente del petrosantismo, la alianza política entre Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, y Martín le refuta. En estas disputas también han participado Jerónimo Uribe y Esteban Santos.