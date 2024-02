Los militares retirados están mandando: ahora tienen en sus espaldas la seguridad en las regiones

“Son varios los factores que hoy me tienen en la Gobernación de Santander. El primero de ellos fue mi salida abrupta del Ejército Nacional, que, por supuesto, no me la esperaba. Y, segundo, gracias a mi experiencia de ser un general que combatía el crimen, pero que también trabajaba por la parte social, yo quería implementar una estrategia llamada acción unificada: llevar el desarrollo a las veredas para quitar los cultivos ilícitos. Pero no contaba con los recursos y es ahí donde organizamos el movimiento y me lancé en las elecciones”, aseguró el gobernador.