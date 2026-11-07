Los problemas de Jorge Iván Ospina con la justicia: reportan 72 procesos en su contra

El polémico Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y exgerente interventor de la Nueva EPS, prepara a su grupo político para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca o a la alcaldía de la capital de ese departamento en octubre de 2027. En la región hay preocupación por los expedientes judiciales que arrastra y las múltiples denuncias de presuntas irregularidades que lo acompañan desde los últimos años.

De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, Ospina tiene 69 expedientes activos: 19 en la Procuraduría, 39 en la Contraloría y 11 en la Fiscalía por sus actuaciones como funcionario público (sus dos periodos como mandatario local y su paso por el Gobierno de Gustavo Petro).

Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y exgerente interventor de la Nueva EPS. Foto: Adobe Stock / Foto: Juan Carlos Sierra

Aunque la mayoría de los casos han sido documentados por la opinión pública, buena parte de ellos no avanzan y las decisiones e investigaciones se encuentran guardadas en oficinas de la capital del Valle del Cauca y Bogotá.

Al exalcalde lo enreda ante las autoridades la Feria de Cali virtual de 2020. El tradicional evento se trasladó a las pantallas por cuenta de la pandemia generada por el covid-19; hubo seis espectáculos transmitidos por canales de televisión y plataformas digitales. El contrato, valorado en 11.955 millones de pesos, sigue siendo objeto de controversia.

Para la Procuraduría, Ospina omitió su deber de vigilancia y control sobre las actividades de su delegado, permitiendo un proceso contractual contrario a derecho. Los estudios previos se basaron en costos de ferias presenciales para un evento virtual.

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Aunque se emitió una sanción por cuatro meses en 2023 en primera instancia, la segunda evaluación se mantiene en vilo.

Una fuente describió: “Si a la fecha no se ha proferido el fallo de segunda instancia, el proceso estaría en riesgo de prescripción, lo que significaría que la sanción de primera instancia quedaría sin efecto”.

Otro capítulo tiene que ver con el “libro blanco” que Alejandro Eder entregó a la Justicia, los resultados de una auditoría que su administración les realizó a las contrataciones de la era de Jorge Iván Ospina. En esos archivos se detectaron aparentes irregularidades en pólizas de seguro, semaforización, Parque Pacífico, plantas de tratamiento, MetroCali, Corfecali y Emcali. Se investigan inconsistencias en entregas, plazos incumplidos y ausencia de evidencia de cumplimiento contractual.

Su salto al Gobierno nacional también es motivo de averiguaciones por parte de la Procuraduría. Se estudia si Ospina cumplía con los requisitos legales exigidos para el cargo de gerente de Nueva EPS, que ocupó entre abril y agosto de 2026. Además de él, se estudian las actuaciones de Luz María Múnera.

Fachada de una de las sedes de la Nueva EPS Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Embargo

El nombre del exalcalde de Cali también figura en un proceso que lleva la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, donde se aplicó como medida cautelar el embargo de cinco cuentas bancarias y siete bienes inmuebles. Se estima un detrimento de 300 millones de pesos por intermediación innecesaria y 1.500 millones de pesos no ejecutados.

“La Contraloría reporta un total de 38 indagaciones contra la Alcaldía y Emcali por un valor acumulado cercano a los 700.000 millones de pesos, abarcando programas como el PAE, alumbrado y obras públicas”, describió un funcionario que rastrea el proceso.

Edificio de las instalaciones de la empresa Emcali. Foto: Suministrada a SEMANA.

Alumbrado navideño

De igual manera, un expediente cursa su trámite en el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por cuenta del alumbrado navideño de 2020. La Fiscalía sostiene que el convenio interadministrativo del 26 de agosto de 2020 se suscribió con Emcali evadiendo la licitación pública, que era obligatoria por la cuantía, limitando la libre competencia; se pagaron 10.334 millones de pesos.

La Procuraduría formuló pliego de cargos en octubre de 2025 contra Juan Diego Flórez González y Jaime Andrés González Juri (exjefe de Unidad de Alumbrado Público de Emcali) por presuntas irregularidades en el mismo contrato. Se alega que el plazo de ejecución de 27 días era técnicamente insuficiente para actividades de alta complejidad.

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Vission digital

De su primer periodo como alcalde de Cali se mantiene la disputa por un proceso de Vission Digital, que recibió un contrato de 460 millones de pesos. La hipótesis es que presuntamente en este hubo incumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Esa empresa se habría creado dos días antes de su firma.

En ese caso están vinculados Jorge Iván Ospina, Guillermo Lombana (representante de Vission Digital) y Pedro Luis Barco Díaz (ex secretario general de la Alcaldía).

En comunicación con SEMANA, Ospina afirmó que es un perseguido: “Yo he sido un perseguido. Cuando uno es un perseguido, lo que aspira es que las evaluaciones de la justicia sean objetivas. Han cambiado cuatro veces el fiscal; han dilatado, día a día, el proceso”.

Jorge Iván Ospina en entrevista con SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Frente a los hallazgos de posible corrupción que identificó la Administración de Alejandro Eder, puestos en conocimiento de los entes de control, agregó: “El famoso ‘libro blanco’ de Alejandro Eder no pasó de ser noticia de tres días. ¿Por qué? Ni le dejamos la ciudad endeudada, ni le dejamos comprometidos los presupuestos, ni dejamos a la ciudad en bancarrota. No hay nada mejor para la verdad que el tiempo. Me asombra cómo se hace la política desde la posverdad. Me asombra que la mejor forma de saturar la posverdad sea el tiempo”.

Finalmente, el exmandatario aseguró que los problemas judiciales que enfrenta no afectarían sus aspiraciones políticas. No descarta presentar su nombre a la gobernación del Valle del Cauca o a la alcaldía de Cali; tampoco cierra las posibilidades de competir por un escaño en el Concejo distrital. Frente a eso, dijo: “Que uno esté imputado no es representación de condenado. Que usted esté investigado no es representación de sancionado. En la medida en que usted no es un sujeto sancionado, no es un sujeto que tenga cohibidos sus derechos políticos”.