Los secretos detrás de la renuncia del jefe negociador del gobierno Petro con las disidencias: Diferencias, distanciamientos y ocultamiento de decisiones

Sin embargo, desde la distancia de su oficina ha tomado decisiones en el marco de la paz total del presidente Gustavo Petro: lideró, casi en silencio, el agrupamiento del Frente 33 de las Farc, al mando de Andrey Avendaño, que hasta el momento no ha arrojado mayores resultados.

Esa movida la adelantó con sigilo, prudencia y no le informó al jefe negociador de paz, Camilo González Posso, quien ha estado presente en todo el proceso de negociación con las disidencias de las Farc. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Otty Patiño marginó a Camilo González Posso? ¿En qué momento dejó de socializar las decisiones? Las respuestas solo las conoce Patiño, quien no aparece ante la opinión pública hace más de un mes. De hecho, estuvo en una UCI en Bogotá recuperándose.