“Maduro nombra a Saab como diplomático y Petro pone a ‘Laurita’ Sarabia en el DPS”: María Fernanda Cabal estalla y dice que los dos presidentes son idénticos

Por esa razón, no dudó en hacer la comparación entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, a quienes calificó como “hermanos de sangre”. Además, dijo que no tiene sentido que Saab haya sido nombrado como diplomático en ese país.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 2 de noviembre de 2022 (Foto de Pedro Rances Mattey/Picture Alliance vía Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Bueno aquí Petro, a todos los que están involucrados en grandes escándalos los premia. Resulta que Petro pone a ‘Laurita’ Sarabia, que todavía no ha explicado que tenía ese maletín, bueno sabemos que tenía, lo que no sabemos es cuánto ni en cuántos maletines, y la pone en el cargo con mayor presupuesto (DPS). Y ya se habla de que viene (Armando) Benedetti como ministro de Interior y creo que Roy (Barreras) está muy aburrido en Londres, desesperado. Es decir que Petro y Maduro son idénticos: Maduro nombrará a Alex Saab como diplomático y a ‘Laurita’ Sarabia en el DPS, y me imagino que acá habrá otros alfiles de Petro que participaron en la recepción de dineros que contó Nicolás Petro y el mismo Benedetti en los audios a Laura Sarabia”.