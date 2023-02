María Fernanda Cabal expuso cinco razones para afirmar que la administración de Gustavo Petro llevará al retroceso

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, declaró que el modelo socialista al cual le apunta el presidente Gustavo Petro llevará al país al retroceso.

La senadora María Fernanda Cabal ha estado recientemente en el Carnaval de Barranquilla. Además de celebrar, ha estado en foros y discusiones, en las que ha profundizado sus críticas frente al Gobierno Petro. - Foto: Twitter: @MariaFdaCabal

Por medio de un trino en su cuenta de Twitter, la congresista afirmó: “El socialismo obsesivo del Gobierno Petro conlleva retroceso. Nada más podría salir de un modelo rancio, que ha dejado 150 millones de muertos a lo largo de la historia”.

El socialismo obsesivo del gobierno Petro conlleva retroceso. Nada más podría salir de un modelo rancio, que ha dejado 150 millones de muertos a lo largo de la historia. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 20, 2023

Sumado a ello, la senadora realizó un video en el cual señala que el Gobierno ha anunciado cinco medidas que radican en mentiras. En este material audiovisual, Cabal critica al presidente Petro y cuestionó el modelo que plantea.

#Las5MentirasDePetro Primera mentira: Petro afirma que el “neoliberalismo” trajo la guerra, el covid, el hambre, la crisis climática y la desigualdad pic.twitter.com/LXiDfQQaEd — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) February 19, 2023

En primer lugar, la congresista señaló que el mandatario ha formado una visión fantasiosa en los ciudadanos, la cual la proyecta como una falsa revolución que llevará a Colombia a la miseria. Cabal recordó varias declaraciones mencionadas por el mandatario. En primer lugar, indicó que es “falso que las medicinas y las operaciones estén para los más ricos”. Adicionalmente, recalcó que el sistema de salud colombiano atiende 24,3 millones de colombianos en el régimen contributivo y 24,7 en el subsidiado, por lo que cuenta con una cobertura casi completa de toda la población, lo que implica que modificar esto es arriesgado.

El 14 de febrero fue radicada la reforma a la salud. Desde antes de su presentación, Cabal ha sido una de las que más la ha criticado. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Por otro lado, la líder del Centro Democrático cuestionó el discurso del presidente frente a los fondos privados de pensión. Cabal declaró que la reforma a la salud sigue el modelo de Cristina Kirchner, el cual radicará en ‘expropiar los fondos’. “Va a arruinar la seguridad de montones de pensionados, sobre todo aquellos de clase media y clase media baja que trabajaron toda su vida. Allá los dejaron sin pensión, aquí será igual”, sostuvo.

Otro de los elementos mencionados por la congresista fue el paro nacional de 2021, el cual declaró que no se trató de un estallido social, sino de un presunto intento de toma del poder por parte de las Farc, ELN, Venezuela y autoridades rusas. “No existió estallido social ni acá ni en Chile ni en Perú. En Colombia fue una toma guerrillera”, manifestó Cabal.

María Fernanda Cabal considera que el paro nacional de 2021 no se trató de un estallido social. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por último, la quinta supuesta mentira que señaló Cabal fue con respecto a la política económica. La congresista arremetió contra las medidas en materia económica del Gobierno: “Sus absurdas ideas económicas espantan la inversión extranjera y, ¿sabe quiénes sufren? Los más pobres, que ya el poco dinero que logran producir no les alcanza ni para el mercado”.

En conclusión, las supuestas cinco mentiras de Petro, señaladas por Cabal son las siguientes afirmaciones:

El neoliberalismo trajo guerra, la pandemia, hambre, crisis y desigualdad.

Los médicos y el sistema de salud de calidad solo están disponibles para los ricos.

Los fondos de pensiones solo gestionan a las personas que tienen más de cuatro salarios mínimos.

El paro nacional fue un estallido social.

La reforma tributaria solo afectó a las cuatro mil personas más ricas del país.

Durante todo el video, Cabal reiteró que estas declaraciones y decisiones del presidente van de la mano con el modelo que plantea, el cual indica que va de la mano con el modelo socialista. En otro video, la senadora recalcó que el camino no debe ser ese y que el sector político de la derecha de América Latina no puede caer en esas visiones.

“La derecha cobarde no entiende que hay que hacer transformaciones profundas para bien, copiarse de los países ricos. No la receta del subsidio”, puntualizó la senadora al señalar que esta receta beneficia a psicópatas que se hacen pasar como ambientalistas y que, a fin de cuentas, ponen por encima a los animales sobre la condición humana.

Recalcando la problemática del modelo socialista, Cabal señaló que “toda esta programación de marxismo cultural que prácticamente atrapó jóvenes que no entienden que si no tenían futuro, ahora menos. No aprendieron la experiencia del vecino venezolano ni de los semáforos llenos de venezolanos mendigando. Esa derecha cobarde le ha hecho un gran daño a América Latina”.