María Fernanda Cabal habla sobre la lista de elegibles para contralor

María Fernanda Cabal, senadora electa para el periodo 2022-2026 por el Centro Democrático, se refirió a la lista de aspirantes a contralor general.

Cabe mencionar que la conformación de los candidatos para la elección de este cargo ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Según Cabal, la nueva baraja de aspirantes está compuesta para unos pocos y que tiene como objetivo perpetuar la actual administración en ese ente de control fiscal.

En ese sentido, la parlamentaria solicitó rehacer nuevamente el listado de candidatos para que el Congreso de la República actúe con independencia y elija al próximo jefe de la Contraloría General.

“El Pacto Histórico se quiere quedar con todo, porque los comunistas van por todo, lo único que queremos es transparencia en la elección; hay candidatos con excelencia en sus resultados y los desestimaron, yo creo que hay que volver a revisar quiénes son los mejores y dejar al Congreso votar libremente”, indicó Cabal.

Además, Cabal puso en duda el cumplimiento de la cuota de género para continuar con el proceso de elección y aseguró que se debe escoger a la persona más capacitada sin tener ningún tipo de sesgos.

“No sé si es cierto lo de la cuota de género, no sé si es una excusa del Pacto Histórico, lo que sí sé es que adentro hay personas muy competentes que las habían sacado porque sí para dejar sucesores y esto no es de sucesores, no más reinos ni reinados en Colombia, que parece parcelado, vamos por el mejor contralor”, manifestó.

Además, agregó que “debemos revisar de lo que hay, que venían desde el principio los mejores, y que esos mejores sean elegidos por el Congreso, pero no nos hagan una lista a la medida para ponernos de notarios en el Congreso”.

La elección del próximo contralor general de la República se llevará a cabo el próximo 3 de agosto con el nuevo Congreso electo para estos cuatro años.

Candidatos

Andrés Castro

Carlos Rodríguez

Víctor Salcedo

Luis Carlos Pineda

Carlos Pérez

María F. Rangel

Elsa González

Diana Torres

Mónica Certain

En total eran diez candidatos para el cargo. No obstante, Karol González, a través de una carta dirigida al secretario general del Senado, Gregorio Eljach, anunció este lunes 18 de julio que renunciaba a su aspiración.

“Agradezco al Congreso de la República haberme incluido dentro de la lista de 10 candidatas y candidatos elegibles para el cargo de contralor general de la República, tras un a orden judicial de conformar una lista prioritaria como dispone la Ley de cuotas”, indicó González en la introducción de su misiva.

En seguida, destacó el hecho de haber sido una de las cinco mujeres que aprobaron el examen de conocimiento, pues el grupo inicial de aspirantes en todo el país fue de 230. “También me enorgullece ser una de las 10 elegibles, a pesar de ser la más joven de los candidatos y no contar con tantos años de experiencia como otros”, anotó.

Es de mencionar que el hecho de ser la esposa de Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá, avivó la controversia entre algunos sectores, los cuales preguntaban si “este era el cambio” prometido desde la campaña del Pacto Histórico.

En ese sentido, el secretario del Senado aclaró que no será necesario incluir otro nombre en esa lista de elegibles.

“Se debe continuar con el proceso según el artículo 9 de la Ley 1904, no hay necesidad de completar y además no habría más mujeres porque ya se agotó el número de mujeres”, indicó.

Agregó que esa ley indica que cuando hay una vacante absoluta por renuncia, sencillamente se continúa el proceso con los nueve restantes hasta la elección.

“En esto no puede jugar el interés de la mesa; también hay intereses involucrados de los mismos participantes, entonces llegar a cambiarles el cronograma que venía desde febrero y con sus reglas de juego, no es lo mejor”, manifestó.