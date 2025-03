La única consulta que necesita Petro es con el psiquiatra. No más populismo barato para engañar al país. pic.twitter.com/wCsiIbKKxD

Cabal dejó de precedente que los votos de los colombianos que no respaldaron a Petro fueron más que los que obtuvo el mandatario. “Se le olvidó a Gustavo Petro que este Congreso sacó más de 17 millones de votos y que sí representamos al pueblo. Él sacó 11; nosotros, 17″, agregó la senadora del uribismo.

“Ahora, está empeñado en una consulta para gastarse 700.000 millones de pesos porque no le bastaron los 700.000 millones que les ha regalado a las juntas de acción comunal, ni le bastaron los 500.000 millones que les ha regalado a las organizaciones indígenas. ¿Ya tienen acueducto, hospital de primer nivel y vías terciarias”, criticó.

Cabal se solidarizó con los menores de edad de todo el mundo, pero cuestionó que Petro sienta dolor por los de otros países y no por los de Colombia.

“Sí dan mucho dolor los niños de cualquier parte del mundo, pero también los del Chocó, del Catatumbo y los del Cauca, que parece que no le importaran”, señaló.

Cabal reclamó que el petrismo se ha robado la idea de que representa al “pueblo”, pero que eso no estaría escriturado. “Que me digan a mí cuál es el pueblo y cuál es el no pueblo”.