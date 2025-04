María Fernanda Cabal ‘le echa leña al fuego’ a escándalo entre Armando Benedetti y Laura Sarabia: “no es solo una pelea entre amigos”

“ En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, dijo Sarabia desde Japón, el pasado martes 15 de abril.

“ La conversación entre Benedetti y Laura Sarabia es mucho más grave de lo que este país ha querido reconocer. Cuando Benedetti lanza frases como: “¿Quieren que diga quién puso la plata? (…) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos; si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes y se cae la torre”, no está hablando un ciudadano cualquiera: habla el entonces embajador del gobierno Petro y ahora ministro del Interior”, dijo Cabal.

“Los petristas no tienen cómo explicar esto. Porque lo que queda al desnudo no es solo una pelea entre amigos que se traicionan, sino la evidencia de que llegaron al poder con trampas, mentiras y un desprecio absoluto por las instituciones. A esto llamaron “El cambio” ”, concluyó.

“Desde que dejó de ser mi secretaria, no me importa lo que ella diga o haga”

En una breve declaración que entregó Benedetti este miércoles 16 de abril, dijo de manera tajante que no le importa lo que diga o haga Laura Sarabia.

“No me voy a referir a absolutamente nada y desde que ella dejó de ser mi secretaria, no me importa lo que ella haga o diga”, dijo el ministro Benedetti.