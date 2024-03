María Fernanda Cabal: “Por fortuna nos vemos poco porque, si no, creo que ya lo hubiera envenenado”

“No estamos peleados, pero sí hay diferencias de posturas y diferencias serias”, aseguró la congresista frente a las versiones que apuntaban en ese momento a que estaban peleados. En cuanto a la supuesta separación, Cabal dijo: “Dios mío, después de 30 años, ¡ya qué uno separa! Si se me aparece el príncipe azul... pero eso no existe tampoco”. Y en cuanto a las versiones que indicaban que ella lo mandó a dormir al sofá, molesta por la decisión, respondió: “No lo he visto, me fui para México, llegué a las 5 de la mañana, no lo he visto. Tenemos que tener una conversación, que no la hemos tenido. Él tiene una virtud, él tiene una capacidad racional de entender la política por experiencia, yo soy más emocional”.