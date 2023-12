María Fernanda Cabal sigue sorprendida por libertad de Álex Saab y asegura que Estados Unidos está degradándose: “No me sorprendería que liberen a Simón Trinidad”

“No me sorprendería. Barack Obama estuvo a punto de liberar a Simón Trinidad por presión de la mesa de negociación de La Habana. Porque es que ahora Cuba es la que manda, siempre por complacencia de los regímenes democráticos que terminan siendo tolerantes con la barbarie. No sé por qué finalmente hubo presión de los republicanos y no se logró, pero a mí me cuentan que esa forma de hacer lobby de las Farc, los que se llaman hoy Comunes, no es otra cosa, porque según dicen, Simón Trinidad guarda buena parte de las claves de las cuentas bancarias donde se manejaron grandes sumas de dinero, sobre todo de secuestros”, dijo la congresista.