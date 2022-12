En un evento del Centro Democrático en Bogotá, la senadora del Centro Democrático también resaltó la importancia de formar a los jóvenes para que no les dé miedo enfrentarse a los socialistas. Ella, abiertamente, se declara de la derecha.

María Fernanda Cabal: “Un niño no tiene por qué decidir su cambio de sexo porque es una forma de mutilarle los genitales que es irreversible, incluso diabólico”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no esconde su preocupación por la instrumentalización que la izquierda ha venido haciendo a los jóvenes del país a través de las redes sociales. Por esto, este fin de semana, en el foro que organizó su partido con jóvenes en Bogotá, la dirigente dedicó gran parte de su discurso a hablarle a la gente joven.

“La juventud siempre, a lo largo de la historia, ha sido atrapada por distintas ideologías. La juventud es mucho más susceptible a las pasiones, ellos ponen la emoción por encima de la razón y el gran problema de muchos jóvenes es que creen que saben más que los adultos. La arrogancia. Hasta que no se queman, no entienden que lo que decían era cierto. Les faltó vivir la experiencia”, dijo la senadora.

Démosle un ejemplo a los jóvenes y a los niños, que sí podemos protegerlos, porque la ideología de género es degenero.



Intervención en el foro del @CeDemocratico #SoyOpositor#SoyCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/zwRSqkWzNC — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 4, 2022

Cabal agregó que en el mundo actual hay un gran desafío y es que, a través de la propaganda y el mercadeo político, “les están diciendo a los niños y los jóvenes que el mundo no es como es. Por eso, esa experiencia primera, que es participar en consejos municipales de juventudes, tenemos que lograr que sean los espacios para enseñarles a los muchachos cuál es la realidad, dónde está el mal, por qué los usan, por qué los convirtieron sencillamente en instrumentos en Colombia, en Bogotá, Cali- mi ciudad-, para instrumentalizarlos, para que quemen TransMilenio, para quemar CAI, para volverse unos criminales porque detrás había mentes criminales”.

De acuerdo con la congresista, “desafortunadamente, muchos de los que dirigieron esa operación están en el gobierno y en el Congreso hoy”.

En el Centro Democrático- agregó Cabal- “tienen las puertas abiertas los jóvenes porque hay que formarlos para el debate. A ustedes les tenemos que dar todas las herramientas para que no les dé miedo ni pena pelear contra los socialistas”.

En el mismo escenario, la senadora uribista dijo que la naturaleza del ser humano es ser espíritu de Dios. “Lo natural es ser creyente, lo natural es trabajar porque genera dignidad, es cuidar la familia, es conservar, es proteger, lo natural no es deshacer, no es violar, no es maltratar. Eso es antinatural”, expresó.

Pidió darle un ejemplo a los jóvenes y niños “que sí podemos protegerlos, que sí lo vamos a lograr, que la ideología de género es degenero, un niño no tiene por qué decidir su cambio de sexo porque es una forma de mutilarle los genitales que es irreversible, eso es completamente anti natura, incluso diabólico. ¡Vamos a defenderlos!”.

Cabal se refirió al polémico artículo que fue retirado del Código Electoral, en el que se permitiría que los niños de escasos cinco años decidieran, en casos especiales, cambiarse de sexo. Aunque solo se permitía para niños considerados trans por especialistas en medicina, la oposición y sectores cercanos al petrismo pidieron que fuera abolido del proyecto.

El presidente del Senado, Roy Barreras, fue uno de los primeros en celebrar la eliminación de dicho artículo porque, según él, recibió muchas llamadas telefónicas de padres de familia angustiados por la propuesta.