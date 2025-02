María Fernanda Carrascal, blanco de dura crítica: “Se te cayó este pañuelo cuando besabas y abrazabas a Benedetti”

Sin embargo, Carrascal enarboló las banderas del feminismo y fue uno de los principales temas de su campaña aunque no se podrá saber si tuvo algún efecto porque los votos fueron para la lista y no por cada candidato. Si la lista hubiera sido abierta, tal vez no hubiera saltado del activismo al Legislativo.

Y como en política el pasado no perdona, Carrascal ha sido blanco de duras críticas porque justamente en momentos cruciales, su voz no ha sido escuchada para defender a las mujeres.

“María Fernanda: afortunadamente para mí, yo no me elegí con las banderas del feminismo como lo hiciste tú. Pero me llama la atención que no tuviste ni un ápice de vergüenza, porque este pañuelo se te cayó cuando abrazas y besabas a Armando Benedetti”, dijo Garrido.