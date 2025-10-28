María José Pizarro le baja el tono a disputa con Carolina Corcho por la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico: “Estaré desde el Congreso o en las calles”

La senadora María José Pizarro no se da por vencida y tiene claro que hay un compromiso con el Pacto Histórico que consiste en que ella será la cabeza de lista al Senado en marzo de 2026.

Sin embargo, a juzgar por un reciente mensaje que la dirigente política escribió en sus redes sociales, le bajó el tono a la disputa con la exministra Carolina Corcho, quien reclama la misma dignidad.

Pizarro insiste en la “unidad” y habla del escenario del Congreso y otros en el 2026.

“No voy a contribuir en convertir lo que ha sido un día de alegría para el pueblo colombiano y para el Pacto Histórico en una disputa. Ahí no voy a estar, porque si algo necesitamos es más unidad y mucho más diálogo. Por eso, quiero dejar absolutamente clara mi posición respecto a la discusión sobre la cabeza de lista al Senado, a nuestra obligación con el pueblo y también a lo que deben significar a futuro los acuerdos en el Pacto Histórico y en la creación del Frente Amplio”, anunció.

Y habló de varios compromisos.

“Mi compromiso inquebrantable es con la unidad. Trabajaré incansablemente por este proyecto político, sin importar el lugar que ocupe. Me niego a alimentar el canibalismo que ha infectado nuestra política y las redes sociales. Ese no es el camino que yo elijo, ni mi forma de hacer política”, afirmó.

Carolina Corcho y María José Pizarro, Pacto Histórico | Foto: Montaje El País. Fotos: Semana

Dijo que espera de forma transparente la definición que adopten los partidos que componen el Pacto Histórico, “siempre en beneficio de la unidad y la victoria. Siempre estaré aquí, desde el Congreso o en las calles junto a la gente a la que me debo, y por un proyecto en el que creo firmemente”.

Y siguió: “⁠Mi misión es clara, trabajar para ganar las elecciones en 2026, materializar el Frente Amplio y cuidar de esta nación que amo y de nuestra gente. Ese es mi único enfoque. Ojalá la generosidad, el valor y el compromiso con el pueblo, que son los valores de la izquierda, sigan siendo los valores que nos unan y nos hagan más fuertes como colectivo”.

María José Pizarro es cercana al presidente Gustavo Petro. | Foto: Cortesia Prensa Senadora

Pizarro no se está desmarcando de la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, pero es consciente de que cualquier cosa puede pasar.

Ella tiene el respaldo del presidente Gustavo Petro, de varios partidos políticos de izquierda y figuras de la izquierda que la apoyan abiertamente por lo que representa para el proyecto político.

No obstante, a consideración de varios líderes del Pacto Histórico, se necesitan votos para sostener las 20 curules en el Senado en la siguiente legislatura y más cuando Álvaro Uribe y el Centro Democrático prometen el triunfo de 25 congresistas de ese partido.

Iván Cepeda y Carolina Corcho se medirán en la consulta interna del Pacto Histórico. | Foto: Semana

Corcho podría ser una opción más sensata y estratégica si se piensa en votos.

El domingo pasado, en la consulta del Pacto a la presidencia, se alzó con más de 600.000 votos en una campaña sin recursos, con una logística propia y un claro mensaje en los medios de comunicación. Eso la convirtió en una política que, a juicio del exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, podría empujar y garantizar el triunfo de más curules en el Senado.