El jefe de Estado fue más allá y alertó que al parecer existe interés en su propio Gobierno para no avanzar en la estrategia para mitigar la ola invernal.

“Me aburrí, me da pena”: el sablazo del presidente Petro a su Gobierno por no aplicar la ley de reubicación de damnificados

Una preocupante declaración dio el presidente de la República Gustavo Petro a los funcionarios de su Gobierno, por no aplicar la ley que permite una reubicación exprés de los damnificados de la ola invernal.

Visiblemente consternado por la demora en la ejecución de políticas públicas para mitigar la afectación que han dejado las lluvias en varias regiones del territorio nacional, el jefe de Estado se declaró “aburrido” y apenado con la población que está a la espera de una ayuda.

“Creo que no se está aplicando la ley de emergencias. Hay un temor a aplicar la ley de emergencias, aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012″, sostuvo el presidente Petro.

Foto de referencia sobre las lluvias en Bogotá (Colombia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Y agregó el mandatario en el evento en el que habilitó la variante de la vía Panamericana en Rosas, en el departamento del Cauca: “Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno”.

Presidente Gustavo Petro en Rosas, Cauca. - Foto: Presidencia

“Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad: me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”, sentenció el jefe de Estado.

Advierten que cultivos de patilla y melón se están perdiendo por inundaciones. - Foto: Gobernación de Sucre

“La ley debe usarse sin temor”: presidente Petro pidió agilizar compra de predios para reubicar a damnificados por el invierno

A finales de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) para que se agilice la compra de predios que permita la inmediata reubicación de las familias damnificadas por la fuerte ola invernal que azota al país.

Esperan la ayuda humanitaria anunciada a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. - Foto: Cortesía Camilo Fajardo

En esa ocasión, el jefe de Estado envió un mensaje a esa entidad para que, sin temor alguno, aplique la ley y avance con la adquisición de predios, medida que despertó controversia en varios sectores políticos.

“Le pido a la UNGRD el máximo de eficiencia para reubicar [a] campesinos damnificados. La ley debe usarse sin temor”, trinó el presidente Petro.

Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez. - Foto: Cesar Carrion / Presidencia

A renglón seguido, la Unidad dio a conocer que avanza en la compra de predios para reubicar a campesinos afectados en la zona de La Mojana y dijo que se espera beneficiar a cerca de 1.000 familias.

Manifestaciones en La Mojana afectan a varios municipios de Antioquia. - Foto: Cortesía: API.

“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de los compromisos con las comunidades de la subregión de La Mojana, se encuentra en el proceso de adquisición de predios de ganaderos para reubicar a las comunidades damnificadas por la inundación causada por la ruptura del dique Cara de Gato, en el sur del departamento de Bolívar, ocurrida el 27 de agosto de 2021″, expresó la entidad en enero de 2023.

Desde este lunes 13 y hasta el miércoles 15 de marzo habrá cierres totales en la vía Pensilvania-Arboleda, al oriente de Caldas. - Foto: Cortesía Secretaría del Medio Ambiente de Caldas

También señaló: “Con esta estrategia de compra de tierras se realizará una primera reubicación para beneficiar a 903 familias del sector de Cara de Gato, con un plan de desarrollo de los terrenos que incluye proyectos productivos agropecuarios para fortalecer la economía de la región y el país. El proceso de compra de los predios se realiza con una valoración previa de sus condiciones de riesgo y productividad, entre otros aspectos”.

¿Hasta cuándo irá la nueva temporada de lluvias en Colombia?

Nuevamente, la temporada invernal está causando emergencias en diferentes regiones de Colombia. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, donde hubo fuertes precipitaciones entre martes y jueves de esta semana, un operario de maquinaria pesada fue arrastrado por el río Sonso. Posteriormente, su cuerpo fue hallado.

Estas afectaciones se suman a las registradas en el segundo semestre del año pasado, cuando las intensas lluvias arrasaron con cultivos, inundaron municipios completos y generaron grandes derrumbes; por eso, la preocupación de la población crece con cada nueva lluvia intensa.

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en varios puntos de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. - Foto: Idiger

Frente a esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, señaló que las principales alertas se deben encender en los departamentos de Huila, Tolima, todo el Eje Cafetero, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, donde las precipitaciones serán más intensas.

Los lugares más afectados fueron las Urbanizaciones de San Diego y Caminos de la Esperanza. - Foto: Alcaldía local de Bosa

Asimismo, se pronostica que las lluvias se extiendan hasta finales de abril de 2023. Los departamentos con mayor posibilidad de lluvias en los próximos días son: Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Norte de Tolima, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Aumento de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló este lunes 6 de marzo que prevé para los próximos días un incremento de lluvias en el país. La entidad señaló que en las últimas horas se ha registrado un aumento de nubosidad y precipitaciones, como consecuencia del “ingreso de humedad” que proviene del sureste del continente, en zonas como el sur de la región Caribe, áreas de la Andina y el sur de la Pacífica.

Los organismos de socorro atendieron la emergencia en Bosa. - Foto: Idiger

“Durante esta semana se estiman precipitaciones con posibilidad en algunos casos de tormentas eléctricas y vientos localmente fuertes en áreas de las regiones Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Especial atención ameritan zonas de alta pendiente o ladera ante la posibilidad de crecientes súbitas o deslizamientos de tierra”, indicó la entidad en un comunicado.

Recomendaciones

Frente a posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam realizó las siguientes recomendaciones:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de tempestades.

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Y frente las alertas por deslizamientos, la entidad también realizó estas recomendaciones: