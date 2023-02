Metro en el limbo, el enredo con la reforma a la salud, Timochenko como víctima del conflicto y otras noticias que movieron la política

Con el auge de los anuncios oficiales por redes sociales y la información que corre veloz por diferentes canales, los colombianos estamos sometidos a un remolino de acontecimientos que se sepultan uno al otro sin que se sepa en qué terminó cada hecho.

Por ello, SEMANA trae un resumen de las noticias, las polémicas y los anuncios qué movieron la política esta semana.

Metro de Bogotá, ¿va o no va?

Justo cuando los bogotanos por fin veían la luz al final del túnel en medio de la eterna discusión por el Metro de la capital, una promesa que se ha aplazado por más de 30 años, revivió una vieja polémica política que dejó el futuro de la megaobra en el limbo.

Si bien, desde hace varios días venía la discusión entre el presidente Gustavo Petro, quien considera que el Metro debe ser subterráneo, y la alcaldesa Claudia López, quien argumenta que hay que seguir con el tramo elevado que ya está contratado, los ánimos se caldearon este jueves, cuando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le advirtió al Distrito que si no se hacen las modificaciones que pide el Gobierno nacional, no se van a financiar otras obras en Bogotá que cuentan con recursos de la Nación.

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López ya se reunieron para hablar del Metro, pero al parecer no hubo consenso - Foto: César carrion

El anunció desató toda una polémica política y jurídica, que llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar que viajará a China a buscar alternativas para hacer el Metro subterráneo. Está claro que detrás de estos anuncios se esconde un fuerte pulso político que podría retrasar más el proyecto.

Reforma a la salud, ¿en cuidados intensivos?

A pesar de que aún no se conoce oficialmente el texto, la reforma a la salud se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para el Gobierno, pues los anuncios que ha hecho la ministra de Salud, Carolina Corcho, es que se haría un revolcón total en el sistema, lo cual es calificado por expertos como inconveniente. Sin embargo, la iniciativa recibió esta semana tres duros golpes que la pusieron en cuidados intensivos antes de ser radicada en el Congreso.

El director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, les pidió a los congresistas de su bancada evitar que el Gobierno “arrase” con el sistema de salud. Esto, en la práctica, implica que los liberales no le caminarán tan fácil a esta reforma. Los conservadores, por su parte, pidieron que al proyecto no se le ponga mensaje de urgencia Se filtró un documento, presentado por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, durante un consejo de ministros, en el que hace duras críticas a la reforma. Asegura que el sistema de salud actual tiene muchas fortalezas “producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo”, por lo que “destruirlo sería un suicidio”. El hermetismo del Gobierno a la hora de dar a conocer el texto ya ha causado inquietud incluso dentro de la coalición, desde donde le pidieron a la ministra que les deje ver el texto.

Plataformas digitales: ¿prohibir o regular?

Esta semana empezó con un duro debate político y tecnológico por cuenta de un borrador de proyecto, elaborado por la Superintendencia de Transporte, en el que se establecen multas de hasta 20 millones de pesos para los conductores y 10 millones para los pasajeros que utilicen las plataformas tecnológicas de transporte, como Uber, Didi y Cabify. Esto, en la práctica, sería prohibir estas aplicaciones en el país.

Guillermo Reyes. Ministro de Transporte. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El borrador generó tanta polémica, que incluso, desde el Pacto Histórico salieron a rechazar esta propuesta del Gobierno y anunciaron que no la apoyarán. La presión generada llevó a una reunión entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y representantes de las aplicaciones, en la que se acordó que, por ahora, no se va a presentar el proyecto hasta que haya un consenso. Sin embargo, representantes de los taxistas, quienes piden la prohibición de estas plataformas, anunciaron que irán a paro si no acceden a sus pretensiones.

Farc, de victimarios a víctimas del conflicto

El presidente del Partido Comunes y jefe máximo de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, sorprendió al país esta semana al anunciar que analizan pedirle a la JEP que reconozca a los exmiembros de esta organización como víctimas del conflicto armado y la de Estado.

El pronunciamiento de Londoño se dio luego de la condena que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica. Según el exlíder guerrillero, esta violencia estatal fue la que los “obligó a la guerra”, por lo cual las Farc también serían víctimas.

Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes y líder de la extinta guerrilla de las Farc

Hasta el momento, no se ha hecho ninguna solicitud formal a la JEP en este sentido, pero causó preocupación y rechazo en las verdaderas víctimas que los exFarc, muchos acusados de graves violaciones a los derechos humanos, no reconozcan que son uno de los victimarios del conflicto.

Escándalos de corrupción cobran el cargo de dos funcionarios

Jonathan Ramírez Nieves se convirtió en el primer funcionario de alto nivel del Gobierno Petro en ser retirado de su cargo de manera inmediata por un escándalo de corrupción.

Todo se dio luego de que SEMANA reveló este miércoles un audio en el que el saliente secretario general del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) se confabula con un empresario para manipular, presuntamente, las licitaciones de esa entidad. La revelación fue de tal magnitud que el propio presidente Gustavo Petro pidió retirarlo de su puesto.

Pero Ramírez no fue el único, menos de 48 horas después la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) dio a conocer que le aceptó la renuncia a Luis Miguel Ávila Colorado, saliente director financiero de esta entidad, quien se vio involucrado en presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido cuando trabajaba para la Unidad de Restitución de Tierras, donde al parecer pedía dinero a los trabajadores a cambio de otorgarles contratos.

Condena a Andrés Felipe Arias

El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. - Foto: Semana

Después de nueve años, la Corte Suprema de Justicia emitió un nuevo fallo en contra del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva. Tras resolver un recurso de impugnación contra la sentencia que lo condenó a 17 años y cinco meses de prisión por el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), la Sala Penal decidió ratificar el fallo al considerar que nunca se pudo demostrar que no tuviera conocimiento en las irregularidades.

Si bien esta es una decisión judicial, tiene profundas implicaciones políticas, pues Arias fue uno de los principales alfiles del expresidente Álvaro Uribe e incluso se perfilaba como uno de los principales candidatos a sucederlo en la Presidencia.