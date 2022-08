“Mezquinos hasta el último día”: la pulla de Katherine Miranda

A pocos minutos de la posesión del presidente electo Gustavo Petro la representante a la Cámara, Katherine Miranda, envió una pulla al gobierno saliente, aparentemente por la polémica desatada por la ausencia de la Paloma de la Paz y la Espada de Bolívar en la posesión del nuevo presidente. “Mezquinos hasta el último día”, se lee en su mensaje.

Mezquinos hasta el último día. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) August 7, 2022

Hace unos días la congresista habló en Vicky en Semana sobre la gestión del presidente Iván Duque durante estos cuatro años, la representante fue consultada por las versiones según las cuales “tiró la casa por la ventana” para lucir un suntuoso vestido durante la posesión del presidente Gustavo Petro, este 7 de agosto.

Según trascendió, la congresista le encargó varios vestidos a la diseñadora Carolina Herrera y trajo consigo desde España algunos para la ocasión: desde verde, en tributo a su partido, a rojo y demás prendas. Cada vestido de Herrera puede oscilar desde los cuatro millones de pesos en adelante, de acuerdo con las características.

Para aclarar tales versiones, SEMANA le consultó directamente a la representante a la Cámara. “Lo que pasa es que no entiendo por qué alrededor de la política a las mujeres nos tienen siempre un lente enorme puesto. ¿Ustedes se preguntan cuánto vale, por ejemplo, el vestido que se va a poner Ciro (Ramírez) o cualquier otro congresista? Pues digamos es más o menos el mismo valor”, aseguró.

“No son baratos, tú sabes que no son baratos. ¿Cuánto vale una corbata de la que se ponen ellos? Dos millones de pesos les vale nada más una corbata. Entonces: ¿quién dijo que por el hecho de que uno sea de centroizquierda, pues, tiene que andar degenerado, con mochila?, pues yo no soy así. A mí me gusta estar bien vestida, a mí me gusta sentirme bien y pues hay gente que se siente bien de una manera y yo de otra manera. Me voy a colocar el vestido que a mí me gusta, con el que me siento bien, les guste o no les guste. Punto. Y es muy lindo mi vestido”.

La representante a la Cámara aprovechó para sacar a relucir lo que desde su punto de vista fueron desaciertos del gobierno Duque. “Es un gobierno que sale con una desaprobación del 73 %. Bastante alto. Un gobierno bastante cuestionado en términos de la implementación del acuerdo de paz. En su mandato hubo casi mil líderes sociales asesinados, 220 casos de desaparición forzada, 313 masacres, 500 secuestros, 545 eventos de desplazamiento forzado”, señaló la representante a la Cámara por Bogotá.