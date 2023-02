Miguel Uribe cuestiona a Claudia López y a Petro por enviar al Esmad a la Séptima, pero permitir protestas en el Congreso

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, cuestionó la actitud de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), es decir el antiguo Esmad, que dispersó a varios ciudadanos en el norte de Bogotá, en la carrera Séptima con calle 93, ya que se encontraban manifestándose en contra de la obra de Corredor Verde de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y bloqueando una de las vías de ese lugar.

El congresista uribista criticó que mientras el presidente Gustavo Petro y la mandataria local mandaron al Esmad para sacarlos a la fuerza, han sido más permisivos con otras manifestaciones violentas como el intento de la toma del Capitolio Nacional recientemente por parte de educadores del Cauca de Asoinca, que hasta los últimos días se mantuvieron acampando en la entrada del Congreso.

“Mientras Petro y Claudia López le mandan el Esmad a los vecinos que protestan en contra de la destrucción de la Séptima, protegen y apoyan a los violentos que tratan de entrar al Congreso con violencia”, afirmó el senador del Centro Democrático.

Mientras Petro y Claudia López le mandan el ESMAD a los vecinos que protestan en contra de la destrucción de la 7ma, protegen y apoyan a los violentos que tratan de entrar al Congreso con violencia.



pic.twitter.com/wFRCNTGq8v — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 21, 2023

El senador uribista compartió un video en el que se ve que los uniformados sacaron a los manifestantes con bombas aturdidoras.

Hay quienes señalan que los manifestantes tuvieron que ser dispersados porque algunos ciudadanos se encontraban bloqueando el flujo vehicular de la carrera Séptima en el sentido norte-sur, lo que generó un fuerte colapso de movilidad en ese punto y el norte de la ciudad.

Según argumentaron quienes se manifestaron contra el gobierno local, la idea era evidenciar que con la obra de Corredor Verde de Claudia López en ese tramo de la ciudad, desde la calle 100 hasta la calle 32, no habría paso vehicular, lo que generaría congestión de la movilidad de ese sector.

En la manifestación hubo varios concejales de Bogotá. - Foto: Nicolas Linares

En medio de la manifestación también se encontraban varios políticos, incluso, algunos concejales de la Alianza Verde que no están de acuerdo con el proyecto de la alcaldesa de Bogotá. Allí estuvieron de esa bancada el cabildante Martín Rivera y Diego Cancino. También hizo presencia el concejal Manuel Sarmiento de Dignidad. Y hasta el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien ha sonado como posible candidato a la alcaldía de Bogotá.

“Estamos en el plantón de Corpochicó, el cierre de la Séptima para demostrarle a la gente el horror que quiere hacer Claudia López con la carrera Séptima de acabar el carril norte-sur con ese corredor verde que es una vagabundería. Vamos a seguir apoyando a los vecinos a que sigan diciéndole a la gente y mostrándole la realidad de esta pésima alcaldía. Vamos para delante”, afirmó José Miguel Santamaría, líder de Salvación Nacional.

Incluso, desde el petrismo se mostraron en contra del hecho de que los uniformados sacaran a los ciudadanos de la vía con las aturdidoras. La concejal de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez, cuestionó la decisión de la alcaldía de dispersar de esa manera la movilización.

El Esmad lanzó bombas aturdidoras para despejar la vía. - Foto: Nicolas Linares

“¿Gas rojo por el color de TransMilenio? Un irrespeto es que la alcaldía de Bogotá ‘cuidadora’ reprima un platón que se desarrollaba tranquilamente por la defensa de la carrera Séptima. Absolutamente desproporcionado usar gas cuando allí además se encontraban adultos mayores”, aseguró.

El concejal de la ciudad Carlos Carrillo, del Polo Democrático, también cuestionó el hecho. “Un irrespeto es que Claudia López desaloje a las malas la protesta pacífica contra la troncal de la Séptima. Cuando los vecinos comenzaban a retirarse la policía reventó una bomba aturdidora y gases a pocos centímetros de adultos mayores que protestaban pacíficamente”, señaló el cabildante de izquierda.

Cientos de ciudadanos se manifestaron en contra de ese proyecto. - Foto: Nicolas Linares

En medio de los reclamos, varios ciudadanos cuestionaron el hecho porque cuando se han presentado protestas de grupos como la primera línea los agentes del antiguo Esmad no tendrían la misma directriz de sacarlos. “Hay señores mayores”; “¿dónde está la ley, dónde están los derechos?”. “Eso no se hace”. “A la primera línea no le hacen esto, les tiembla la mano. Como sabemos que somos pacifistas; miren esto, es increíble”. “La alcaldesa no manda el Esmad a la primera línea, pero a nosotros sí. ¡Qué maravilla!”, se escuchó decir a algunos ciudadanos en varios de los videos que se conocieron.