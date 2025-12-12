“Nada que ver”: exrector de la Universidad Nacional derrumbó tesis ‘cuántica’ de Gustavo Petro. El mensaje agitó las redes

Se siguen conociendo reacciones a la tesis científica que lanzó en plena transmisión en vivo de la Presidencia, el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Declaración que desató un completo terremoto en las redes sociales.

Sin embargo, llamó la atención un mensaje que publicó el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el cual derrumbó el análisis que hizo el jefe de Estado, en la pasada sesión de su polémico consejo de ministros del miércoles 10 de diciembre.

“La verdad es que Einstein no hizo ningún experimento; tampoco era físico cuántico. Recibió el Nobel por su teoría que explicaba el efecto fotoeléctrico. Nada que ver”, expresó Wasserman en su cuenta personal de X.

La verdad es que Einstein no hizo ningún experimento; tampoco era físico cuántico. Recibió el Nobel por su teoría que explicaba el efecto fotoeléctrico. Nada que ver. https://t.co/ZYQdVOSU91 — Moisés Wasserman (@mwassermannl) December 12, 2025

El mensaje del exrector de ese centro de educación superior se volvió viral, debido a la contundencia de la respuesta que le dio a Gustavo Petro y su análisis cuántico.

Exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman le respondió un mensaje a Gustavo Petro. | Foto: DIANA REY MELO

La reacción de Moisés Wasserman fue a un post que publicó Gustavo Petro, intentando defender esa controversial tesis: “Muy bien Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó por qué Einstein recibió su Premio Nobel”.

Muy bien Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó porque Einstein recibió su premio nobel.



Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional… https://t.co/MPH639qiV9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

“Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional y la nube digital, bases de la inteligencia artificial, será soberana, es decir instalada y hospedada en Colombia o serán ofertadas a precio de huevo a los cinco megarricos del mundo”, recalcó el jefe de Estado.

Y manifestó: “Ese es el debate. En al base de la inteligencia artificial está la física cuántica, pero en su conjunto, está si la nueva riqueza será colombiana, latinoamericana o no”.

En el fragmento de la declaración de Petro en el consejo de ministros que generó una fuerte reacción en las redes sociales, el jefe de Estafo afirmó sobre la tesis cuántica: “Es como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia.”.

También aseguró el jefe de Estado “Movimiento cuántico es el mínimo, cuánto mínimo movimiento de un electrón hizo replicar a distancia otro”.

Entre tanto, dentro de ese análisis, el propio mandatario colombiano se dio cuenta de que la declaración iba a desatar una ola de comentarios y expresó que lo podrían tildar de “loco” y hasta de sacarlo de la Presidencia.