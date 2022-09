“Nada tienen que ver con sus trinos delirantes”: el cruce en Twitter entre Agmeth Escaf y Daniel Briceño

Agmeth Escaf, congresista del Pacto Histórico, y Daniel Briceño, analista político, intercambiaron comentarios en Twitter. La razón: el abogado especialista en derecho público denunció al expresentador de televisión por la falta de sesiones en la Comisión Séptima de la Cámara de Representante, de la que es presidente.

Todo comenzó cuando Briceño compartió una foto en la sesión de este 14 de septiembre, acompañada de un mensaje en el que mencionó a quien durante seis años condujo el programa televisivo Día a Día. Según él, fue hasta este miércoles que comenzó a legislar.

Agmeth Scaf y Daniel Briceño. - Foto: Fotos tomadas de sus redes sociales

“Me alegra que después de nuestra denuncia, el Representante Agmeth Escaf después de 42 días haya decidido iniciar el trabajo de la Comisión Séptima. Aún no se realiza el primer debate de control político pero es un avance que al menos ya sesionen. Hoy estuve viéndolo en vivo”, trinó.

Pues bien, el representante a la Cámara por el Atlántico contestó a Briceño, señalándolo de mentiroso. “Daniel, deje de mentir. ¡Qué manera de desinformar la suya! La agenda de la Comisión Séptima es pública y las citaciones se hicieron hace mucho tiempo, nada tienen que ver con sus trinos delirantes”, expuso.

Ante la respuesta de Escaf, el analista sustentó que no ha sesionado con el objetivo de no citar a debate de control político a la jefe de la cartera de Salud, Carolina Corcho. “Representante usted levantó las sesiones pasadas para salvarle el pellejo a la Ministra de Salud. Le repito aún no se ha hecho el primer debate de control político real, pero me alegra que al menos comience a sesionar”, agregó.

Valga recordar que esta no es la primera vez que Escaf y Briceño discuten en Twitter. De hecho, este último ha venido denunciando la cancelación de la sesiones en la ComisIón Séptima las últimas semanas. El pasado 10 de septiembre, por ejemplo, señaló: “Agmeth Escaf cumple 40 días como presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y hasta ahora no se ha realizado el primer control político ni se ha discutido o votado algún proyecto de ley. Ha cancelado 5 sesiones pero eso si produjo 15 videos de TikTok”.

En contraste con las afirmaciones de Briceño están algunas publicaciones en Twitter del congresista, en el que cita a algunas entidades a debate de control político, como se evidencia en esta publicación del pasado 31 de agosto.

Santiago Alarcón también critica a Agmeth Escaf

El actor Santiago Alarcón, quien los últimos días ha dado de qué hablar por el supuesto hijo que tiene con Shakira, que meses atrás informó su separación de Gerard Piqué, es otro de los que ha criticado a Agmeth Escaf desde su llegada a la Cámara de Representantes.

A mediado de agosto, planteó que a algunos congresistas del Paco Histórico, como Escaf, están bloqueando a quienes los cuestionan. “Oiga, pero es que medio huelen el poder y se vuelven locos. Así andan varios y varias, ya no se les puede decir nada. Bloqueando a los que pagan su sueldo. ¡Qué belleza!”, comentó en un comienzo.

Luego, el protagonista de El man es Germán (Canal RCN) añadió en Twitter: “¿Qué tal esto? Congresistas bloqueando gente en redes sociales. ¿A ustedes les parece que eso está bien? Pues a mí NO”. En la publicación, que se hizo viral rápidamente y se convirtió en tendencia, Santiago Alarcón dejó en evidencia que el representante Agmeth Escaf desactivó los mensajes de un internauta luego de que lo criticara.

Oiga pero es que medio huelen el poder y se vuelven locos. Y así andan varios y varias, ya no se les puede decir nada.

Bloqueando a los que pagan su sueldo. ¡Que belleza! https://t.co/nHNjyOdwUH — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) August 18, 2022

Lo que llama la atención es que durante la contienda electoral, Alarcón manifestó su apoyo al Pacto Histórico. “Mi voto será por Francia Márquez Mina, y su fórmula presidencial, Gustavo Petro. ¡Finjan sorpresa!”, tuiteó en una ocasión.