Lemus reconoció que toma esa decisión por las denuncias que han trascendido de parte de Susana Milena Cobos. Sin embargo, insistió en que no ha cometido esos actos.

“Mi consciencia está tranquila frente a lo que manifiesta Sandra”, dijo. “Manifiesto que mi actuar frente a este caso no ha quebrantado ninguna norma moral, étnica, ni jurídica”, aseguró el viceministro.

“Mis autoridades del pueblo Nasa, al cual pertenezco, me recomendaron no renunciar por esta razón. Esta renuncia de Sandra ha generado toda clase de juicios y prejuicios en medios de comunicación contra mí, lo cual vulnera mis derechos y me pone en alto riesgo como líder indígena, social y comunitario”, aseguró el viceministro.