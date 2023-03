“Ni él mismo cree lo que dice”: Peñalosa arremete contra Gustavo Bolívar tras video en donde advierte que el “Gobierno está en peligro”

El excongresista del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, lanzó a través de redes sociales una dura advertencia a los seguidores de ese movimiento y a quienes respaldaron la candidatura del presidente Gustavo Petro.

Y lo hizo a través de un video en el que advirtió que el “Gobierno está en peligro”, por lo que pidió respaldar las reformas propuestas por la actual administración, incluyendo nuevas movilizaciones, aunque admitió que a la convocada por la oposición el pasado 15 de febrero fue más numerosa que la promovida por quienes respaldan al mandatario.

“Es inaudito que salga más gente a las marchas de la oposición que en nuestras movilizaciones. Nos dormimos en los laureles. Matamos al tigre y nos asustamos con el cuero”, dijo.

Este pronunciamiento fue cuestionado por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien ha sido uno de los principales críticos del Gobierno del presidente Petro.

“Cómo se le nota que ni él mismo cree lo que dice”, dijo el exmandatario capitalino a través de su cuenta en Twitter.

Pero Peñalosa no fue el único que criticó el mensaje del excongresista. También se pronunció el concejal de Bogotá del Centro Democrático, Papo Amin.

“En vez de mandarle mensajes al petrismo para subirle la imagen al presidente Gustavo Petro, debería es cuestionar los desastres que cada día comete el Gobierno”, señaló en su cuenta en Twitter.

Pedagogía de los proyectos

En el video, el excongresista señaló que se requiere una labor de pedagogía para explicar los alcances de los proyectos que ha propuesto el Gobierno nacional, tras hacer un llamado a salir a las calles y a “repartir folletos” con el texto de las reformas, según dijo para –según él– contrarrestar a la oposición que ha cuestionado algunas de ellas.

“Compañeros: han sido más eficientes los opositores con las mentiras, amplificadas con los medios de comunicación gigantes, que nosotros con la verdad. Llegó la hora de decidir: o dejamos al Gobierno solo o nos ponemos en la tarea de ayudarle a hacer pedagogía de las reformas”, señaló.

El excongresista Gustavo Bolívar admitió que la marcha convocada por la oposición el pasado 15 de febrero fue más numerosa que la promovida por quienes respaldan al mandatario. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por esa razón hizo un llamado a los seguidores del Pacto Histórico y a quienes respaldan estas iniciativas, a “estudiarlas, prepararnos”, porque según dijo “no se puede defender algo que no se conoce”.

“Hay que hacer la pedagogía de la reforma. Estamos inventando la manera de tener un periódico o folleto para repartir casa a casa”, señaló.

El excongresista Gustavo Bolívar pidió a quienes respaldan Gobierno, explicar las reformas presentadas al Congreso de la República. - Foto: Cortesía Prensa Olga Lucía Velázquez

Tras añadir que “nos vemos en la obligación hoy de regresar a las calles, regresar al vecino, a la puerta a puerta como si estuviéramos en campaña. Hay mucha ignorancia, incluso, dentro de nuestra militancia”.

Aseguró que tras los recientes escándalos en los que se han visto involucrados familiares del presidente Petro, como su hijo (Nicolás) y su hermano, Juan Fernando, se debe cerrar filas en torno al mandatario.

El excongresista Gustavo Bolívar aseguró que tras los recientes escándalos en los que se han visto involucrados familiares del presidente Petro, como su hijo (Nicolás) y su hermano, Juan Fernando, se debe cerrar filas en torno al mandatario. - Foto: Foto Presidencia, foto SEMANA y foto pantallazo redes

“Saber que tenemos un líder capaz, honesto, que no nos ha fallado, a pesar de que le fallen algunos miembros de su familia, cosa que lamentamos y no vamos a ocultar, a pesar de que le fallen algunos miembros del Pacto Histórico y traten de acomodarse como siempre lo hacen porque sobrevuelan con el viento que esté a su favor”, señaló.

Tras asegurar que defender al Gobierno es defender las reformas, insistió en que “a pesar de que pasamos esta semana por momentos difíciles, el proyecto se mantiene. Tenemos al frente un líder, capaz, honesto, capaz de sacar este país adelante y a flote”.

Aseguró que quienes han respaldado las políticas gubernamentales deben centrarse en las prioridades y, según dijo, la principal es “defender el proyecto del Pacto Histórico”.

“Si no hacemos las reformas, en 2026 volverá la derecha, el fascismo, la corrupción. Si vuelven, muchos de nosotros no volveremos a ver a un gobierno progresista nuevamente instalado en la Casa de Nariño. Les tocará pedalear muchísimo a nuestros jóvenes para poder lograr llegar al poder. Si ya tenemos el poder en las manos, defendámoslo”, enfatizó.

Agregó que “no vamos a ganar las elecciones si no tenemos las reformas aprobadas, si no tenemos a los viejitos recibiendo la media pensión que se ofreció en campaña, si no avanzamos en la ‘paz total’”.

“Nos tenemos que preparar para volver a las calles, a repartir el folleto, el periódico, con la pedagogía de las reformas; si no, auguro un futuro oscuro en 2026. Esas mentiras, esas calumnias de la oposición, sumados a la papaya que hemos dado”, insistió.