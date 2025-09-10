Suscribirse

Política

Nicolás Petro revela conversación privada con su papá tras conocer nueva imputación

El hijo del presidente Gustavo Petro habló del nuevo proceso que deberá enfrentar por aparente corrupción.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 1:10 p. m.
Para proteger a su papá, el presidente Gustavo Petro, Nicolás pretende que su “confesión” sea anulada. En otros documentos hay argumentos cruzados entre el juez de Barranquilla y su defensa.
Nicolás Petro y Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, enfrentará un nuevo proceso judicial por presunta corrupción. SEMANA reveló que la Fiscalía lo imputará por los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público; esta medida estará acompañada de una solicitud de privación de la libertad.

En conversación con Caracol Radio, mencionó que no ha sido notificado por el ente acusador y arremetió contra los funcionarios que indagan sus actuaciones: “La Fiscalía me quiere hacer un montaje procesal nuevamente. Me quieren volver a capturar. Me quieren capturar nuevamente con un proceso montado, falso, montajes, etcétera”.

Contexto: Nicolás Petro se quiere divorciar de Day Vásquez: radicó una demanda en los juzgados de familia

Al exdiputado del Atlántico lo involucran ante la justicia unas presuntas actuaciones irregulares con la Fundación Conciencia Social. Él se desmarcó y pidió consultar a la exgobernadora Elsa Noguera si habría pedido contratación: “Yo no tengo ninguna relación con la Fundación, ni siquiera conozco al representante legal, nunca he tenido una relación con ellos”.

En medio de la conversación, Nicolás Petro advirtió sobre las posibles inconsistencias que habría rodeado la investigación en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito: “El fiscal Mario Burgos violentó mi debido proceso, violentó mis derechos fundamentales. El fiscal Mario Burgos me capturó ilegalmente con una fuente falsa”.

Nicolás Petro. | Foto: Suminiostrada a Semana A.P.I.

Si bien la defensa de Petro no habría sido notificada de este nuevo caso que deberá enfrentar en las próximas semanas ante un juzgado de la ciudad de Barranquilla, el tema llegó a oídos del jefe de Estado y reveló apartes de esa conversación que sostuvieron recientemente: “Que hay que luchar, que tengo que aprender de él, de ser un luchador”.

Frente a la relación que tendría con su padre, profundizó en Caracol Radio: “Con mi papá hemos tenido en los últimos años una relación mucho más estrecha. Su papel de abuelo es fenomenal. Él, por cuestiones de la vida, conmigo, no estuvo en momentos puntuales, pero con mi hijo sí lo ha estado, y eso para mí es bastante valioso”.

Contexto: “Van por la fiscal del caso de Nicolás Petro”: Vicky Dávila lanza alerta y dice que buscan impedir medida de aseguramiento

Finalmente, ante las versiones que relacionan que el exdiputado pretendería escaparse del país para evitar la persecución de las autoridades judiciales, él desmintió los hechos y aseguró que responderá por cada una de sus actuaciones, y dijo que, como prueba de ello, es la asistencia a las audiencias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. FOTOS | En Nepal la tiranía comunista pretendió cerrar las redes sociales y así terminó

2. Arremetida terrorista del ELN deja tres militares asesinados en Bolívar y Norte de Santander

3. Jornada de protestas en Francia ya deja más de 200 detenidos y centenares de bloqueos

4. Jugadita de Néiser Villarreal a Millonarios se haría oficial con traspaso al extranjero: esto pasó

5. Alarma en transporte escolar: detienen a niño de 9 años que llevaba arma de fuego cargada en autobús

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás PetroGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.