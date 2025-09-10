Nicolás Petro revela conversación privada con su papá tras conocer nueva imputación

El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, enfrentará un nuevo proceso judicial por presunta corrupción. SEMANA reveló que la Fiscalía lo imputará por los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público; esta medida estará acompañada de una solicitud de privación de la libertad.

En conversación con Caracol Radio, mencionó que no ha sido notificado por el ente acusador y arremetió contra los funcionarios que indagan sus actuaciones: “La Fiscalía me quiere hacer un montaje procesal nuevamente. Me quieren volver a capturar. Me quieren capturar nuevamente con un proceso montado, falso, montajes, etcétera”.

Al exdiputado del Atlántico lo involucran ante la justicia unas presuntas actuaciones irregulares con la Fundación Conciencia Social. Él se desmarcó y pidió consultar a la exgobernadora Elsa Noguera si habría pedido contratación: “Yo no tengo ninguna relación con la Fundación, ni siquiera conozco al representante legal, nunca he tenido una relación con ellos”.

En medio de la conversación, Nicolás Petro advirtió sobre las posibles inconsistencias que habría rodeado la investigación en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito: “El fiscal Mario Burgos violentó mi debido proceso, violentó mis derechos fundamentales. El fiscal Mario Burgos me capturó ilegalmente con una fuente falsa”.

Si bien la defensa de Petro no habría sido notificada de este nuevo caso que deberá enfrentar en las próximas semanas ante un juzgado de la ciudad de Barranquilla, el tema llegó a oídos del jefe de Estado y reveló apartes de esa conversación que sostuvieron recientemente: “Que hay que luchar, que tengo que aprender de él, de ser un luchador”.

Frente a la relación que tendría con su padre, profundizó en Caracol Radio: “Con mi papá hemos tenido en los últimos años una relación mucho más estrecha. Su papel de abuelo es fenomenal. Él, por cuestiones de la vida, conmigo, no estuvo en momentos puntuales, pero con mi hijo sí lo ha estado, y eso para mí es bastante valioso”.