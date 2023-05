“No aplica una sanción disciplinaria por encontrarme fuera de mis funciones como senador”: Álex Flórez ante Procuraduría

El senador del Pacto Histórico insistió en que el Ministerio Público no debería imponerle sanciones porque, según él, estaba fuera de sus funciones y no era consciente de lo que hacía por el alto estado de alicoramiento en el que se encontraba.

El senador Álex Flórez, que protagonizó un escándalo en un alto estado de ebriedad en Cartagena hace unos meses, volvió a insistir en que no aplica en su caso una sanción disciplinaria en su contra por parte de los entes de control.

“No hice eso en mis facultades plenas, sino que fueron resultado del alicoramiento y en dicho caso no aplica una sanción disciplinaria por encontrarme fuera de mis funciones”, aseguró Flórez, al salir de la Procuraduría en la que insistió en su inimputabilidad, compartió Blu Radio.

El senador Alex Flórez insiste en que no aplica una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría, luego del escándalo que protagonizó en Cartagena en el que llamó asesinos a unos policías.



“Todo el mundo se dio cuenta que estaba en alicoramiento y, por lo tanto, no es… pic.twitter.com/g6PlIW2OIW — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 2, 2023

El senador del Pacto Histórico anunció que, en ese momento, a altas horas de la madrugada “no estaba ejerciendo funciones como senador”, a pesar de que el viaje a Cartagena se hizo en medio de una cumbre que organizó la alianza de izquierda y en la que estuvieron presentes otros congresistas de ese sector.

“Estaba entrando al hotel, no estaba cumpliendo funciones como senador y no estaba en pleno ejercicio de mis facultades porque estaba totalmente alicorado”, reconoció el congresista, quien fue claro en decir que se encontraba en un alto estado de embriaguez.

Flórez aseguró que no se acuerda de la mayoría de las cosas que sucedieron y que eso debería ser considerado por el Ministerio Público. Por eso pidió que no hayan sanciones en su contra. “Hay gente que lo quisiera ver a uno crucificado, quemado y acabado, creo que ha sido suficiente”, aseguró el senador del Pacto Histórico.

Senador Alex Flórez protagonizó altercado en Cartagena. - Foto: Cortesía: API.

El congresista reclamó que la sanción disciplinaria a la que se está exponiendo se daría cuando la conducta fue dolosa. “O sea que según la Procuraduría yo estaba consciente, incluso si ustedes revisan la imputación de cargos, la Procuraduría dice que yo no estaba tan borracho. Por Dios...”, dijo Flórez, quien reconoció su embriaguez.

“El país se dio cuenta de mi estado de alicoramiento, por lo tanto, no es imputable una conducta dolosa porque yo no hice eso en mis facultades plenas, sino que fueron resultados del alicoramiento y en dicho caso no aplica una sanción disciplinaria por encontrarme fuera de mis funciones”, insistió Flórez.

Cabe recordar que el congresista ocasionó un gran escándalo en septiembre del año pasado porque se conocieron unos videos en los que estaba en gran estado de alicoramiento con una mujer, que, al parecer, y según la versión de ella, fue contratada para servicios sexuales. El problema se generó cuando la seguridad del hotel no dejó ingresar a la mujer porque no portaba su documento de identificación. En ese momento llegaron unos policías que fueron insultados por el senador por intervenir en los hechos.

Álex Flórez podría ser sancionado disciplinarmente. - Foto: Imagen del Concejal de Medellín Alex Flórez. Tomada de Twitter.

En la Procuraduría, la defensa de Flórez insistió en el mismo argumento. “¿Acaso la persona honesta está exenta de que sea víctima de una intoxicación etílica como la que sufrió Álex Flórez esa noche? ¿Acaso a nadie le ha ocurrido, al menos en una ocasión en la vida, y más en la juventud, una intoxicación por alcohol donde no recordemos episodios de la noche y mucho menos hayamos sido consciente de los mismos?”, aseguró la defensa del senador.

Y le solicitó al Ministerio Público emitir un fallo absolutorio dentro del proceso disciplinario que se adelanta. Para la defensa del congresista, los bochornosos hechos se presentaron porque Flórez tenía un problema con el alcohol. Sin embargo, reclamaron, esto hacía parte de su vida privada y no tiene relación alguna con las funciones que ejercía como senador.

El senador Álex Flórez tuvo que ofrecer excusas a los policías que insultó. - Foto: FOTO DE @AlexFlorezH

“No existe quebrantamiento de ningún deber funcional, y que la conducta se enmarca en la esfera última de la persona, cuyos estragos en su vida misma ya resultan reproche suficiente, como la exposición vergonzosa de su intoxicación a nivel nacional”, afirmó la defensa del senador.

Sobre los ataques verbales a la Fuerza Pública, Flórez aseguró que los calificativos que emitió en contra de los policías que llegaron al hotel tenían una justificación, ya que en días anteriores había denunciado públicamente la masacre de tres jóvenes en el municipio de Chochó (Sucre) a manos de agentes de la Policía y que por eso tenía “dolor” por lo ocurrido.