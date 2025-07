“No caer en ridiculizaciones o simplificaciones”: Gabriel Boric en cumbre de presidentes de izquierda. Petro estaba en el recinto

En la apertura de la cumbre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó una reflexión sobre los discursos en la política, en donde señaló que no deben incurrir en mentiras, ridiculizaciones o simplificaciones . En ese mismo escenario, en donde habló Boric, estaba el presidente Petro.

“Podremos discrepar respecto a las formas de avanzar, pero no se puede mentir respecto a los hechos. Defender la verdad, defender la ciencia, defender que la mentira no le hace bien a la política es parte también de nuestro debate. Y por cierto que la política sea diálogo, diálogo entre quienes piensan distinto. La política no es solamente buscar estar de acuerdo con quienes piensan parecido”, dijo el mandatario chileno.