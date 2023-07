“No debió suceder y no puede volver a ocurrir”: Hernán Cadavid tras escándalo de Óscar Iván Zuluaga que salpicó al Centro Democrático

El congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid ha sido prudente frente al escándalo que tiene contra las cuerdas al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien fue grabado porque Daniel García Arizabaleta —exdirigente del uribismo—, cuando confesaba cómo Odebrecht había ingresado a su campaña presidencial del 2014.

Cadavid es autocrítico y ha sido claro en que los explosivos audios que reveló SEMANA se constituyen en un “golpe a la confianza a la militancia y a quienes creen en unas ideas genuinamente”. Tiene claro que, en adelante, “habrá que hacer un esfuerzo por preservar la confianza de la militancia y la ciudadanía que cree en una idea”.

Cadavid, uno de los dirigentes del Centro Democrático más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, dijo que él es partidario de afrontar públicamente los hechos.

Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga.

“Las responsabilidades son claras: individual, penal, disciplinaria, pero la política también nos pone un reto y es cómo decirle al país que una cosa de estas no debió suceder y no puede volver a ocurrir”, manifestó.

“Entiendo el nivel de confianza resquebrajado en una afectación al presidente Álvaro Uribe, quien aún, ante las dudas, evitó la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en el 2018, un sector importante del partido lo criticó mucho por esa decisión. Alguna razón tenía”, afirmó.

Y, por último, dijo que “frente al país no podemos decir que no hay un golpe a la credibilidad. Claro que hay un golpe a la credibilidad, claro que lo hay, ahora el trabajo es hacer una recomposición que no es rápida, hay que decirle a la gente que esa crisis de esa ética política también nos tocó. Y no lo sabíamos. Pero, desconocer el fenómeno o el hecho, no es el camino”.

En el Centro Democrático creen que a Óscar Iván Zuluaga le faltó ofrecer perdón en su carta de renuncia porque engañó al partido.

Cadavid confía que el partido- que no avaló la candidatura de Óscar Iván Zuluaga en 2014 ni manejó las finanzas de la campaña porque no estaba constituido legalmente-, sortee la situación y se convierta en uno de los más fuertes en las elecciones regionales de octubre de 2023.

En ese sentido, el expresidente Iván Duque también ha dicho que esta crisis deberá ser sorteada.

“El Centro Democrático es el partido más exitoso de los últimos 100 años en Colombia. Nació a la vida jurídica en 2014 y ese año ganó la primera vuelta y obtuvo 20 senadores. En 2018 registró la mayor votación al Senado y ganó la presidencia. No hay ningún partido que haya hecho algo así. Es un partido que ha pasado por momentos difíciles”, le dijo Duque a SEMANA.

“Los partidos pasan por crisis. Ahora hay que reflexionar e ir mucho más allá de los ‘ismos’, el movimiento no se puede quedar en la discusión de uribismo o duquismo, sino seguir consolidando su doctrina. Hay que hacer una revisión de los logros que se han tenido y abrir las oportunidades para nuevos liderazgos. El rol de los expresidentes es seguir impulsándolos”, agregó el exmandatario.

El expresidente Álvaro Uribe está fuera de Bogotá, pero el comité político del Centro Democrático tendrá entre sus manos la decisión de cómo enrutar el partido tras el escándalo al que lo sometió Zuluaga.