“No es un demócrata, es lo más cercano a un tirano”: la respuesta del exministro Daniel Palacios al presidente Gustavo Petro

El exministro del Interior, Daniel Palacios, se metió en la pelea entre el expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro.

“Un presidente que pretende darle beneficios a los narcotraficantes, impunidad a terroristas y a quienes violan la ley y que desconoce la separación de poderes e independencia de la justicia no es un demócrata, es lo más cercano a un tirano” (sic), aseguró Palacios, citando un mensaje del mandatario.

“Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano”, fue el mensaje del presidente Petro en contra del expresidente Duque.

La tormenta se generó por unas declaraciones que dio el exmandatario a la revista Bocas en las que dijo que Colombia eligió a un presidente y no a un “emperador”, lo que causó la molestia de Petro.

Palacios también criticó las declaraciones que ha hecho recientemente Petro en contra de la Fiscalía, en las que dijo que el fiscal general de la Nación es subordinado suyo. “Ataques de Gustavo Petro contra los órganos de control y cortes reafirman que no le sirve la separación de poderes y le incomoda la independencia de la justicia. ¡Ya quisiera el presidente que todas las investigaciones judiciales se llevaran en sótanos de Palacio!”, afirmó el exministro del Interior.

El exfuncionario hace referencia a las revelaciones hechas por SEMANA en las que relató lo que tuvo que vivir Marelbys Meza, la exniñera de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, quien fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, denunció la mujer a esta revista.

Según dijo Meza, ella no quería ir allá pero se sintió presionada, de lo contrario, la acusarían de haberse robado el dinero. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relató la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

La jefa de gabinete del Gobierno Petro le respondió a SEMANA que tras la pérdida de una fuerte suma de dinero en su casa, fue ella quien le notificó a la niñera que se debía someter al polígrafo.

“Le pregunto si está dispuesta a someterse al polígrafo, como se sometió todo mi esquema de seguridad. Ella me dice que no tiene ningún problema”, explicó. “Yo a ella nunca la obligué”. Pero no reconoció que la mujer pudo haberse sometido a ese procedimiento por miedo a perder su trabajo y ante la presión de ser señalada como la culpable del robo. Y, ante todo, por miedo al inmenso poder de la persona más cercana al presidente de la República.

Tras el escándalo, la Presidencia publicó un comunicado en el que aseguraron que los procedimientos se efectuaron bajo los protocolos de la Casa de Nariño. “Hoy fue un día lleno de mentiras”, afirmó el mandatario sobre lo revelado por este medio.

Desde distintos sectores han cuestionado el actuar de la Presidencia en esos hechos. El fiscal general, Francisco Barbosa, afirmó que “la única entidad en este país que puede adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito es la Fiscalía General de la Nación”.