“No es un ‘mico’”: Angélica Lozano defiende artículo del PND que igualaría las condiciones de empresas públicas y privadas de gas natural

SEMANA conoció una denuncia sobre un supuesto ‘mico’ en el Plan Nacional de Desarrollo, incluido en la ponencia radicada para su segundo debate en el Congreso de la República. El artículo busca permitir que las empresas que ejerzan actividades del servicio público domiciliario de gas natural puedan desarrollar distintos procesos en la cadena de valor, lo cual podría supuestamente provocar que quedaran “en manos de pocos agentes”.

“Con el fin de asegurar el abastecimiento y la confiabilidad del servicio público domiciliario de gas natural, facilitar el aprovechamiento de nuevas fuentes de suministro y promover la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura de este servicio y la sustitución de leña, las empresas que ejerzan actividades del servicio público domiciliario de gas natural podrán desarrollar de manera integrada las actividades de producción, comercialización, comercialización de gas importado, transporte, distribución, comercialización incluyendo las nuevas actividades que se asimilen por parte de la autoridad competente, tales como regasificación, licuefacción o almacenamiento, entre otras actividades”, se lee en el artículo.

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, explica artículo del PND. - Foto: KAREN SALAMANCA SÁNCHEZ

La senadora Angélica Lozano, quien introdujo el artículo, aseguró en SEMANA que no es un ‘mico’ y que su propósito principal es llevar gas natural a lugares que deben sustituir productos alternativos como la leña.

“El artículo no es un ‘mico’. Lo formulé, presenté y sustenté en la comisión de ponentes. Ahí se aceptó integrarlo al texto del Plan Nacional de Desarrollo. Lo presenté para que se permita la integración entre tres eslabones de la cadena: transporte, distribución y comercialización. El Gobierno aceptó en la discusión, pero pidió agregar un eslabón de producción”, explicó la senadora.

La senadora contó que, desde 1996, surgió una limitación que obligó a las empresas a solo participar en un eslabón de la cadena.

“Antes de ese año, empresas privadas ya estaban integradas y operan en todos los eslabones. Promigas es un caso concreto, empresa privada que opera principalmente en el norte del país y el Caribe colombiano. Estaba integrada y opera en todos los eslabones de la cadena. Al surgir la limitación del 1996, perjudica a la Transportadora de Gas Internacional (TGI), que es empresa pública”, agregó.

Según explicó Lozano, TGI opera en el centro y sur del país, lo cual limita su cobertura en esa zona a raíz de no poder ejecutar actividades en otros eslabones de la cadena de valor.

“Al tener esa limitación de 1996, TGI no puede conectar a miles de usuarios que necesitan dejar la leña, el cilindro o la electricidad, que es más cara, y pasarse al gas. El objetivo del artículo es que haya igualdad de condición, que así como el privado opera en varios eslabones de la cadena, el público opere en varios eslabones. En la práctica, la restricción de 1996 solo aplica para una empresa pública que opera en el centro y el sur del país”, puntualizó.

Congreso de la República decidirá sobre el Plan Nacional de Desarrollo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Con esto, Lozano propone poner en “igualdad de condiciones” a las empresas públicas y privadas de gas natural, con el fin de hacer que más de un millón de personas dejen de cocinar con leña en el país.

“Toca conectarlas al tubo y eso implica que la empresa pública tenga las mismas condiciones que la empresa privada. No es ningún mico, fue discutido, presentado y aprobado. Lo que hizo el Gobierno fue ponerle tres agregados. Primero, que se incluya la producción y puso que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) va a definir y reglamentar. Eso no lo tenía, fue el Gobierno”, agregó.

La senadora asegura que el artículo busca que más colombianos se conecten al gas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Frente a una posible afectación a privados por la eliminación de limitaciones, la parlamentaria de la Alianza Verde aseguró que se trata de nivelar a la empresa pública a las condiciones de la privada, lo cual permitiría que llevaran a cabo los mismos procesos en la cadena de valor.

“¿Por qué debe tener la empresa pública una limitación que no tiene la privada? Promigas y TGI juntos tienen el 90 % del mercado del país entre los dos, pero una tiene los eslabones integrados, TGI no. Es lo que busco remover. No es un mico. El objetivo es que se erradique la leña y que más gente se conecte al gas. No perjudica, no crea ningún monopolio”, concluyó la senadora.