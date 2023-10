“No expidió licencias a tiempo y fueron fuertemente multados”: presidente Petro por retiro de Colombia de proyecto de energía

En medio de la polémica que se desató en Colombia por el retiro de un proyecto de energía, el presidente Gustavo Petro no pasó desapercibida esa situación e hizo referencia a ese caso en particular.

El mandatario colombiano, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, explicó que el proyecto se va del país porque no expidió las las licencias a tiempo, revelando que la compañía “fue fuertemente multada”.

“¿Leyó el comunicado Gustavo? Lo que no permite acceder a la empresa francesa en los tiempos reqjeridos es porque la corporación autónoma, que no es del gobierno ,no expidió licencias a tiempo y fueron fuertemente multados por la XN”, publicó en el mensaje el presidente Petro.