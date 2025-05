No hubo ‘cara a cara’ entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez, ¿qué pasó?

La Comisión Quinta del Senado realizó este martes el debate de control político sobre Aguas Vivas , el polémico terreno ubicado en la ciudad de Medellín que llevó a la Fiscalía a imputarle cargos al exalcalde Daniel Quintero. Aunque se tenía previsto un cara a cara entre él y Federico Gutiérrez, el episodio no ocurrió.

Gutiérrez no acudió a la cita porque estaba cumpliendo agenda en la capital de Antioquia y cree que los implicados deben responderle a la justicia: “Yo estoy muy ocupado en Medellín atendiendo emergencias y resolviendo problemas, muchos de los problemas que dejaron quienes se robaron a Medellín. Tras de ladrón, bufón”.

El exalcalde Daniel Quintero sí acudió a la Comisión Quinta, pero no porque estuviera en la lista de invitados, sino porque tomó la decisión de enfrentar las acusaciones y le habilitaron el micrófono para hacerlo. Durante su intervención, denunció un presunto cartel de lotes en el Distrito y se despachó en contra de Gutiérrez.

“El alcalde Federico Gutiérrez no se atrevió a venir a este espacio (…) porque son cobardes, le temen a la verdad. Cuando salieron con infamias y con calumnias contra mí, creyeron que yo me iba a esconder, pero todo lo contrario, yo no hago lo de ellos: esconderme, fui de frente”, manifestó el exalcalde.