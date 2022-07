“No lloren desconsolados”: el mensaje de María Fernanda Cabal a los petristas, ¿por qué?

El miércoles 27 de julio, la bancada petrista radicó el anunciado proyecto con el que se busca la disminución del salario de los congresistas. Según explicó el senador Gustavo Bolívar, la idea consiste en modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que tenga un tope de 25 salarios mínimos mensuales.

Vale mencionar que, actualmente, los senadores y representantes a la Cámara devengan cerca de 34 salarios mínimos.

Sin embargo, el proyecto trae una sorpresa al final, pues asegura que esta reducción solo aplicará a partir del 20 de julio de 2026, es decir, no tendrá impacto en los actuales parlamentarios.

Este detalle motivó la decepción de David Rozo, conocido en redes como Don Izquierdo, uno de los influenciadores más activos del petrismo y con una amplia comunidad de seguidores en Twitter.

“Estoy decepcionado. Vuelve y juega. Muchos congresistas durante campaña prometieron reducción de salarios y acaban de afirmar que no será posible. Perdimos todos los colombianos”, expresó David Rozo.

“Si sabían que era tan difícil, tan imposible reducir el salario a los Congresistas, ¿Por qué razón lo usaron como lema de campaña? No lo digo para mal, es que de corazón eso es lo único que no logro entender. Si sabían que la Corte lo tumbaría, ¿Por qué prometerlo? ¿Por qué?”, escribió en otro trino.

Este último fue respondido por la senadora María Fernanda Cabal, también en su cuenta de Twitter. “No lloren desconsolados, porque vendrán más y peores desilusiones”, manifestó.

¿Por qué los actuales congresistas no se reducirán su salario?

Una de las razones que llevaron a que el proyecto no rebaje el salario de los actuales congresistas es que, según el senador Bolívar, se busca evitar que, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, los senadores y representantes se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.

Según explicó Bolívar, generalmente, los parlamentarios se declaran impedidos cada vez que se debate sobre su salario, al considerar que se está legislando en causa propia.

Por ejemplo, si un congresista vota de manera negativa el proyecto que reduce su salario, de inmediato entraría en conflicto de interés, pues estaría buscando beneficio al no permitir que se disminuya su ingreso mensual.

NUEVO VÍDEO

Explico por qué es tan difícil rebajar salarios a Congresistas de inmediato.

Podemos modificar el proyecto para que tenga vigencia inmediata pero evalúen el riesgo.

El populismo queda para los hoy opositores q siempre me hundían esta iniciativahttps://t.co/DOdk4Lv7hy — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 28, 2022

Bolívar aseguró, además, que si esta reducción del salario se aplica desde ahora, “podrían llover demandas porque hay congresistas que se endeudan sobre la base de lo que van a ganar. Por decir algo, yo sé que en los cuatro años voy a ganar 1.300 o 1.400 millones de pesos, entonces sobre eso me endeudo y no es una buena regla de juego llegar a decirles que ya no van a ganar 1.400, sino 1.000 millones; entonces podrían llegar demandas”.

Lo que sí se contempla, por ahora, es que los actuales congresistas no tengan aumentos salariales hasta finalizar su período, por lo que buscan que se congele su remuneración hasta 2026, cuando ya ahora sí entraría en vigencia la reducción.

Reclamos por “no contar el cuento completo”

Los videos explicativos publicados por Gustavo Bolívar generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios de Twitter, quienes le reclaman por no haber dado la explicación completa de la propuesta durante el periodo de campaña.

En su momento, la propuesta apuntaba a la reducción del salario de los congresistas, sin embargo, no se especificó que el proyecto se radicaría con miras al 2026, es decir, sin afectar a los legisladores que estarán en el Congreso durante los próximos cuatro años.

“Senador @GustavoBolivar nadie les está diciendo que de ‘inmediato se tengan que bajar los salarios a los Congresistas’ lo que se les reprocha es, que si sabían que ese proyecto se demoraba, por qué no lo dijeron completo al pueblo; eso es mentir a la gente que les apoya”, manifestó @Rosa_Alcarajo.

De hecho, otros internautas le han recordado un trino publicado por el mismo Gustavo Bolívar en 2020, cuando exigía la urgencia de rebajar los salarios de los congresistas y apoyar el pago por sesión. Dicha publicación fue una respuesta a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, cuando referenció el historial de proyectos que buscaban la congelación de los sueldos en el legislativo.