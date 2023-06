“No lo pude cuidar porque subestimé la presión”: Petro recuerda al coronel Dávila en medio de ceremonia de la Policía

En la ceremonia de ascenso para el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, el presidente Gustavo Petro habló sobre el teniente coronel Óscar Dávila, coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República, que fue hallado muerto en medio del escándalo de chuzadas a exempleadas de Laura Sarabia.

Mientras el mandatario hablaba sobre la lucha contra la corrupción en la entidad, aseguró que “habrá presiones”.

“Usted sabe las que hemos tenido. Desde el último acto que estuve ante la fuerza pública, a la fecha, ha muerto un coronel que estaba en mis oficinas en el palacio presidencial o cerca de allí”, recordó el mandatario.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Foto: Presidencia

El presidente aseguró que vio al coronel Óscar Dávila una sola vez: “Lo vi una sola vez y hoy está muerto”.

“El fiscal general de la Nación prometió —no lo ha hecho aún— dar el reporte científico, en sus funciones constitucionales, sobre la muerte del coronel. Espero que sea mañana, él determinará cuándo. Una vez se le entregue a la sociedad colombiana las causas de la muerte del coronel Dávila… Que yo siento, porque es como si me hubieran prestado a un ser humano que no pude cuidar yo mismo porque subestimé la presión. Yo, porque estoy acostumbrado a sentirla y creo que las demás personas lo hacen y no es así. No son iguales, ningún ser humano es igual. Entonces nos expresaremos sobre qué fue lo que mató al coronel Dávila”, manifestó el mandatario.

Frente la jornada de movilizaciones que se presenta en el país este martes 20 de junio en contra de las políticas de su Gobierno, Petro le ordenó al director de la Policía Nacional, que se debía garantizar la seguridad de cada uno de los manifestantes.

“Ahora hay marchas contra el Gobierno y nuestro deber es cuidarlas, que no le pase nada a ningún manifestante, nuestro deber es cuidarlas”, señaló Petro frente a las marchas que se adelantan en varias regiones del país.

Marchas en Bogotá. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

También envió un mensaje advirtiendo que para construir democracia se debe acudir a la libertad y humanidad. Las palabras del jefe de Estado se dieron durante el ascenso a grado de general del director de la Policía Nacional.

Presidente Gustavo Petro reveló las primeras puntadas de la transformación de la Policía: “Debe alejarse de la corrupción”

El mandatario colombiano Gustavo Petro, en el ascenso del director de la Policía, William Salamanca, reveló sus cartas de lo que será la transformación de la institución, proceso que según el presidente de la República debe estar enfocada en la lucha contra la corrupción.

En ese evento que se desarrolló este martes 20 de junio, el jefe de Estado indicó que la Policía debe dar pasos para convertirse en “potencia mundial de la vida”, la cual los integrantes deben cuidar la existencia humana del territorio.

De la misma manera, el mandatario colombiano señaló que la mujer al interior de la Policía debe cumplir un papel destacado que permita acelerar la depuración de la institución, alejándose de actos de corrupción.

“La Policía de Colombia se debe transformar en la potencia mundial de la vida, en la institución por excelencia que cuide la existencia humana en nuestro territorio. El papel de la mujer, por tanto, aquí se vuelve fundamental, un papel que tiene que ver quizás con una corrección que hay que hacer en la institución, que pasa por alejarnos profundamente, sustancialmente de la corrupción”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Fotografía: Cristian Garavito – Presidencia

E indicó el mandatario colombiano: “Lo he mencionado en anteriores actividades y vuelvo a repetirlo, si algo puede producir el deterioro de la sociedad colombiana, la destrucción de sus instituciones, la degradación integral de nuestro pueblo, es que la Policía Nacional termine vinculada a procesos de cooptación por parte precisamente de quienes deben combatir las organizaciones internacionales y nacionales del crimen”

“Si la Policía Nacional se corrompe, no hay salvación posible para la sociedad. Por tanto, lograr que la institución policial de Colombia se aísle cada vez más y de manera sustancial de cualquier contacto, connivencia con el crimen es fundamental. Y esa es su primera y gran responsabilidad, General Salamanca, tal como se lo ha expresado en privado y en público”, insistió Petro.