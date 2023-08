“No más cortinas de humo”: contundente respuesta de Ingrid Betancourt a Gustavo Petro por acusación a empresarios españoles que quieren “tumbarlo”

Presidente: no más cortinas de humo. Diga qué empresarios españoles quieren financiar su caída (para agradecerles🤣). Táctica vieja buscar enemigo externo para atornillarse en el poder. No hay tal complot. Aquí, Constitución y ley en mano, ud tendrá que rendir cuentas a Colombia. pic.twitter.com/TIv2LPTxmz

Su mensaje decía: “Presidente: no más cortinas de humo. Diga qué empresarios españoles quieren financiar su caída (para agradecerles🤣).” Aseguró que aquellos supuestos empresarios que quieren tumbarlo no existen, pero si así fuere, les agradecería. En tono jocoso continúa el trino: “Táctica vieja buscar enemigo externo para atornillarse en el poder. No hay tal complot.”