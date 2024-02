“No me retracté y por eso me abren esta investigación en la Corte”: Miguel Polo Polo dice que se defenderá judicialmente de Gustavo Bolívar

Polo Polo aclaró que se mantiene firme en sus posiciones. “No me retracté y por eso me abren esta investigación en la Corte. Ya nuestro grupo de abogados está listo para dar la defensa”, confirmó el representante de las negritudes en el Congreso.

El señor Bolívar me pidió que me retractara por decir que él cargaba en su espalda los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos y que había financiado la primera línea, primera línea que fue un grupo delincuencial que incendió el país, asesino, torturo y violo miembros de la… pic.twitter.com/m3h8wFAcrP

Igualmente, volvió a insistir en sus comentarios por los que responsabiliza a Bolívar de distintos hechos. “El señor Bolívar me pidió que me retractara por decir que él cargaba en su espalda los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos y que había financiado la primera línea, que fue un grupo delincuencial que incendió el país, asesinó, torturó y violó miembros de la Policía. A algunos les sacó los ojos y a otros los quemó, quebró muchos negocios y dañó decenas de obras públicas”, aseguró Polo Polo.

El congresista mencionó que existe una denuncia en contra de Bolívar por mensajes que ha enviado en su contra en la Fiscalía, ya que el exsenador no es aforado.

“Por otro lado, yo presenté denuncia en la Fiscalía a Bolívar por la publicación de estos dos trinos racistas en mi contra. Estamos a la espera que la Fiscalía nos cite para ampliación de la denuncia y luego a conciliación, conciliación que no aceptaré”, anunció el congresista.

“Como la calumnia se presentó en plena campaña a la Alcaldía y afectó mi buen nombre, pedí que la retractación se hiciera antes de que finalizara la misma. El magistrado estuvo de acuerdo y le presentó a Polo un texto de retractación con el que estuve de acuerdo. Pero el representante se burló del magistrado y de mí en nuestras caras al comprometerse a hacer una retractación el 21 de octubre y no la hizo. Luego sacó una y otra excusa para hacerla después de la campaña. Al final nunca la hizo”, aseguró Bolívar.

El exsenador del Pacto Histórico afirmó que “irá hasta las últimas consecuencias” y que no había hecho público el lío jurídico. “Cuento las intimidades del caso. Ya no me interesa conciliar. Que la justicia determine el castigo”, afirmó.