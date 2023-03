“No me reuní con Nicolás Petro siendo ministro”: Alejandro Gaviria

No son pocos los miembros del gabinete ministerial que han reconocido que se reunieron con el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, durante los últimos días. Entre otras figuras que aparecieron mencionadas en los chats filtrados por su expareja, Day Vásquez, estaban la ministra de Salud, Carolina Corcho, el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Pero Nicolás Petro también sostuvo reuniones con otros funcionarios que ya salieron del Gobierno nacional, como el exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien se despidió de su cargo a finales de febrero pasado.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Gómez, en la emisora Caracol Radio, Gaviria reconoció que él también se había reunido con el hijo del primer mandatario.

“Sí, yo me reuní (con él) no siendo ministro todavía”, contó Gaviria, aunque señaló que ya había sido designado, aún no había sido nombrado en su cargo. “No me reuní con Nicolás Petro siendo ministro en propiedad”, indicó el exfuncionario.

“Me reuní porque el que es hoy el presidente de la Comisión Sexta del Senado, Pedro Flórez, que iba a tener una relación conmigo porque es la comisión que trata los temas de educación, me pidió una cita”, recordó.

Gaviria señaló que le puso una cita al congresista en un café que estaba ubicado cerca de su casa. Una vez llegó al encuentro, Flórez estaba acompañado de Nicolás Petro. Gaviria negó que supiera que el hijo del presidente acudiría a esa reunión.

Según los señalamientos de su expareja, Nicolás Petro se reunió con varios ministros del Gobierno nacional. - Foto: Facebook Nicolás Petro

“Me lo presentó. Estuvimos ahí 20 o 25 minutos, no hablamos de mucho, de los planes de educación de lo que venía. Y hay una foto de ese día”, explicó el exministro.

Gaviria, además, calificó como “grave” la situación en la que ha estado involucrado el hijo del primer mandatario. También señaló que se trata de un escenario complejo debido a la falta de confianza que están teniendo los colombianos en las instituciones, algo que se agudiza con estos hechos.

Así fue su salida del Gobierno nacional

Durante la entrevista, el exministro Gaviria también se refirió a su despedida del Gobierno nacional. Gaviria hizo énfasis en que no había sido él quien filtró el documento que incluía los reparos que tenían sobre la reforma a la salud él y los ministros José Antonio Ocampo, de Hacienda, y Cecilia López, de Agricultura.

El presidente Gustavo Petro en alocución presidencial anunció la salida de los ministros de Educación, Cultura y Deporte. - Foto: Presidencia de la República

Señaló que el día en el que fue despedido del gabinete ministerial tenía una reunión con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano. Mientras estaba en ese encuentro recibió una llamada de la jefe de gabinete, Laura Sarabia. “Me dijo ‘se perdió la confianza’”, recordó Gaviria sobre el momento en el que le confirmó su salida.

Más adelante, le comunicaron oficialmente que la noticia se daría a conocer en la alocución presidencial que dio el presidente Petro ese lunes 27 de febrero.

Aunque se esperaba que Gaviria apareciera en la transmisión, él prefirió no estar y decidió irse. De hecho, contó que escuchó el discurso del presidente Petro cuando ya se encontraba en su carro.

No obstante, recordó que hubo varios roces debido a ese proyecto de ley, que había sido construido por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y su equipo.

Entre otras cosas, Gaviria aseguró que no estaba de acuerdo con la idea de que todos los colombianos que habían votado por el presidente Petro habían validado esa propuesta, pues su Gobierno es una coalición entre varios sectores políticos.

El exministro Alejandro Gaviria ha sido un férreo opositor a la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho. - Foto: Nicolas Linares

“Yo le dije que no creía que esa reforma fuera un mandato popular, porque muchos llegamos al Gobierno entre primera y segunda vuelta y esa llegada nuestra fue también muy importante para el triunfo electoral. Nosotros llegamos con unas conversaciones que implicaban flexibilidad programática”, contó Gaviria.