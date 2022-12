“No pensamos ceder un milímetro del territorio nacional en la persecución de la delincuencia”: Gobierno Petro mantiene ofensiva contra grupos al margen de la ley

Al término de un consejo de seguridad que se realizó con la presencia de varios funcionarios del gabinete presidencial, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que se mantiene la ofensiva contra grupos al margen de la ley.

El funcionario, como portavoz del Gobierno nacional, ratificó que “con estas instrucciones no pensamos ceder un milímetro del territorio nacional en la persecución de la delincuencia, del narcotráfico y de quienes al margen de la ley no estén sometidos a ninguno de los procesos en que estamos empeñados en la paz total”.

También se refirió al caso lamentable de la muerte de tres miembros de las Fuerzas Militares en Argelia, Cauca, en combates contra las disidencias, durante el pasado fin de semana, y extendió sus condolencias a los familiares de los uniformados.

“Hoy queremos rendirles un homenaje al cabo tercero Andrés Aguilar, a los soldados profesionales Duván de Oro y Nair Sócrates. Murieron en cumplimiento de su deber, dando su vida por las de los demás colombianos”, señaló Prada.

En atención a lo anterior, explicó que lo acontecido es consecuencia de “uno de los 108 combates que la fuerza pública valientemente ha estado sosteniendo”, al hacer un balance de las acciones de la fuerza pública en lo corrido del este mandato.

De acuerdo con las cifras reveladas por Prada, “en este periodo hemos hecho 4.308 capturas, 203 sometimientos y hemos destruido y neutralizado 1.200 laboratorios”.

Además, destacó los resultados de la Armada Nacional, que según la presidencia de la República ha aumentado las incautaciones de coca en 30 %. Revelaron que durante lo corrido de este Gobierno, pasó de 71 a 94 toneladas de cocaína y de siete a 26 toneladas de cargamentos de marihuana. Es decir, un crecimiento del 250 % frente al mismo periodo de 2021.

Gestores de paz

Al finalizar el consejo de seguridad, Alfonso Prada también se refirió a las críticas que ha desencadenado el posible reconocimiento de gestores de paz para jóvenes que fueron detenidos durante las protestas de 2021.

Dejó en claro que se está estudiando y analizando la reglamentación del decreto que se habilitará para las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas.

El ministro reiteró que la denominada figura de gestores de paz no significará una evasión a la justicia para quienes conforman la primera línea.

“No es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón social. Quienes vayan a ser beneficiados de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes. Los procesos no se suspenden”, explicó Prada.

El jefe de la cartera del Interior anunció que se creó una comisión de alto nivel en la que participarán el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Dicha comisión tendrán la función de recomendar y asesorar al presidente de la República.

En medio de sus declaraciones, Prada también aclaró que la figura de gestores depaz no solo cobija a los jóvenes, también habría oportunidades para otros sectores de la sociedad.

“Esta medida no solo va para jóvenes capturados en medio de la protesta social sino en general para líderes sociales que el gobierno considere que pueden aportar para la consolidación del proceso de paz, a la paz en sus regiones, a la conflictividad social que está supremamente visible en los territorios. Hay líderes no solamente juveniles sino también campesinos, indígenas afrocolombianos, que pueden ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios”.

Agregó que tentativamente los policías presos durante el paro podrían pertenecer a esta propuesta. “Estamos en la disponibilidad de revisar casos de miembros de la fuerza pública de que nos puedan contribuir a superar esta conflictividad del territorio”.