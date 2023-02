“No quiere ver y no quiere escuchar”: dirigentes liberales cuestionan al expresidente César Gaviria y le piden que deje la dirección del partido

Un grupo de líderes liberales entró en rebeldía frente a la gestión del expresidente César Gaviria al frente del Partido Liberal. En una carta conocida por SEMANA, critican su gestión y le piden que deje la dirección de la colectividad.

“Creemos, lo afirmamos con respeto, que no es menor el hecho político de que un importante grupo ―mayoritario en las toldas rojas― se dirija al director de la colectividad y que este opte por la indiferencia del atrincherado, que no quiere ver y que no quiere escuchar”, dice la comunicación.

“Lo que pedimos, señor director, no es cosa diferente a que los estatutos del Partido Liberal se cumplan, comenzando por aquella obligatoria afirmación contenida en la declaración ideológica y que dice que este constituye una coalición de matices de izquierda democrática”, agrega la carta.

César Gaviria, expresidente de Colombia, puso la lupa a las propuestas pensionales que se han destapado hasta el momento y realizó varias advertencias. - Foto: juan carlos sierra-semana

En la comunicación, los dirigentes liberales critican los ‘bandazos’ ideológicos del partido en los años recientes, pues apoyó a Iván Duque, a Federico Gutiérrez, a Rodolfo Hernández y ahora al presidente Gustavo Petro.

“No hace mucho tiempo le pidió usted a la bancada del Partido votar no a la primera reforma tributaria progresista de nuestra historia, siendo un hecho notable que esta postura suya provenía de la defensa de unos intereses privados en desmedro del interés general del país”, afirma la carta.

César Gaviria, jefe del liberalismo, estuvo reunido con senadores y representantes de la colectividad. - Foto: Prensa Partido Liberal

Así mismo, cuestionan la decisión del expresidente César Gaviria de postergar la Convención del Partido Liberal: “La verdad es que con esa decisión se asfixia la opción de cambio al interior de la colectividad, se nos priva de nuestro derecho a la participación política y se prolonga antiestatutariamente una dirección que no refleja el sentir mayoritario del pueblo liberal”.

“Por esto, nosotros, las bases liberales provenientes de todo el país, dirigentes liberales, excongresistas, exdiputados, exconcejales, exmandatarios, organizaciones sociales, líderes demócratas y progresistas que hemos militado en el liberalismo, exigimos garantías plenas y acudimos al poder judicial para que resguarde nuestro derecho y ordene retomar de forma perentoria el proceso para hacer la Convención Nacional del Partido Liberal”, sostienen los firmantes.

El expresidente César Gaviria y el presidente Gustavo Petro - Foto: Suministrada

Puntualmente, le piden al expresidente Gaviria que deje la dirección de la colectividad, que hoy forma parte de la coalición de gobierno que apoya al presidente Gustavo Petro. “Señor expresidente, reconozca la derrota en las urnas y deje la dirección del partido porque usted no representa sus ideas. Le notificamos que los liberales de Colombia nos declaramos en rebeldía frente a una dirección presidida por usted, que en sus años de gloria tuvo el arrojo de apostarle al pacto democrático del 91, pero que en sus años de ocaso ha decidido transitar por la puerta pequeña del poder que dan las gabelas y la burocracia, dándole la espalda al poder popular y al cambio democrático que derrotó cálculos de una vergonzosa élite personificada en líderes de su talla”, concluye la comunicación.

Hasta ahora, no se conoce una respuesta del expresidente Gaviria a esta carta.