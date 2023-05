“No se dejó comprar”: Mario Hernández celebra decisión de Juan Manuel Santos de no aceptarle a Petro una embajada

Pese a que la embajada de Colombia en Reino Unido es un destino diplomático codiciado para los políticos en el país, el gobierno del presidente Gustavo Petro aún no encuentra quién la lidere. El mandatario confesó que todavía no se decide por un perfil y que incluso el expresidente Juan Manuel Santos rechazó el tentador cargo.

En entrevista con la W Radio, el mandatario aseguró: “Estamos en eso, estamos en eso... Londres es la más codiciada, pero nadie la quiere”.

"Varios. La rechazó Santos", reveló el Gustavo Petro sobre el ofrecimiento a Juan Manuel Santos. Y aseguró que el expresidente "tiene otros sueños".

El mandatario, que por estos días se encuentra en visita de Estado a España, aseguró que varias figuras importantes le han rechazado la embajada, entre ellos el expresidente de 71 años, que finalizó su mandato en 2018.

“Varios. La rechazó Santos”, reveló el mandatario, y aseguró que el expresidente “tiene otros sueños”.

De acuerdo con el presidente Petro, Alejandro Gaviria, exministro de Educación Nacional —que salió por diferencias con el proyecto de reforma a la salud que se impulsa actualmente—, también rechazó la oferta laboral.

Por ello, mientras encuentra quién se le mida al reto, en febrero de este año, el presidente nombró a Marisol Rojas, su estratega de comunicaciones en la campaña, cónsul en Londres.

En medio de esas declaraciones, se pronunció el empresario Mario Hernández, quien no apoyó al presidente Gustavo Petro en la pasada campaña presidencial pues decía que no comulgaba con su programa de gobierno. Desde entonces, ha sido crítico con el mandatario en distintas ocasiones.

En esta oportunidad, Hernández —cuyo hijo, Mario Hernández Pérez, fue embajador de Estados Unidos en el gobierno de Iván Duque— aplaudió la decisión del expresidente colombiano Juan Manuel Santos de no aceptar la embajada de Reino Unido.

El presidente Gustavo Petro ha sostenido diferencias con Juan Manuel Santos.

A través de su cuenta de Twitter, Hernández aseguró: “Felicitaciones al presidente Santos, no aceptó la embajada en Inglaterra, no se dejó comprar”.

Una voz crítica

Desde la llegada de Petro al poder, no es la primera vez que Hernández cuestiona aspectos del actual Gobierno o de allegados al presidente. Por ejemplo, en medio del escándalo por los dineros recibidos por el hijo del mandatario, Nicolás Petro, el santandereano le exigió mostrar en detalle el origen de sus dineros.

“Que nos muestre la declaración de renta, los movimientos bancarios y las propiedades”, dijo Mario Hernández como reacción al comunicado de prensa emitido por Nicolás Petro sobre las acusaciones en su contra.

En marzo pasado, Mario Hernández sentenció que en Colombia “no se volverá a votar por la izquierda”. A través de su cuenta de Twitter, el empresario no dudó en decir: “Como vamos, no se volverá a votar por la izquierda. Nos quedan 40 meses, ojalá con buenos resultados mediremos el crecimiento del PIB pero no con más impuestos con productividad”.

Hernández respondía así a una columna de opinión del director de La FM, Luis Carlos Vélez, en la revista SEMANA. En ella se establecían similitudes entre Petro y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por sus políticas en seguridad y en materia económica.

Ante la situación actual de Colombia, Hernández, en entrevista con el diario Vanguardia, dijo que los meses que lleva este Gobierno “no están ‘pintando’ bien; quieren darle gusto a todo el mundo, quieren repartir plata y no construir país”.

Hernández también se refirió al discurso del presidente Gustavo Petro, el pasado 1 de mayo, en inmediaciones de la Casa de Nariño.

“Veo que están creando una envidia entre los que producimos y no producen”, señaló el santandereano sobre el discurso en el que el mandatario, hizo un llamado a los colombianos para que defendieran las reformas.

“Estoy muy preocupado por la situación, por la inflación. Todo está muy caro”, apuntó Hernández sobre la situación económica que actualmente vive Colombia y las consecuencias que esta situación trae consigo.