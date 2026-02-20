Política

“No se entendió mi discurso”: Gustavo Petro publicó mensaje en X que no pasó desapercibido en las redes sociales

El presidente también dio una orden a una de las entidades del Gobierno: “Por eso es tan importante el poder constituyente”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 2:37 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, sorprendió con un mensaje que publicó en su cuenta de X.
El presidente, Gustavo Petro, sorprendió con un mensaje que publicó en su cuenta de X. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Este viernes 20 febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó la atención de los usuarios de X, por un mensaje que publicó en esa plataforma digital.

En el post que lanzó el jefe de Estado dijo de manera directa que no se había entendió un discurso que había dado y el cual hacía referencia a una de sus políticas públicas que ha intentado impulsar.

¿Las personas que tengan el pasaporte antiguo deberán cambiarlo por el nuevo que presentó Petro? Cancillería respondió

Además, en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano aprovechó para dar una orden a una de las entidades del Gobierno nacional.

“Orden a la Agencia Nacional de Tierras: con los mecanismos de ley y comprando la tierra, se mantiene la línea negra para las comunidades indígenas de la Sierra”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Política

Gobierno niega rechazo de ayuda internacional para atender emergencia invernal en Córdoba

Política

Iván Cepeda responde por qué todo lo que dice en tarima es leído: “No es un asunto de limitación”

Política

A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar el déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

Política

Congresistas radican moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por crisis en el sistema de salud

Política

Radican solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones sobre Kevin Acosta

Política

El presidente Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones; Hernán Penagos responde

Macroeconomía

“El decreto es una maroma jurídica para llegar al 23% con debilidades”: José Manuel Restrepo analiza en SEMANA decreto del salario mínimo

Estados Unidos

¿Se invalida la visa de EE. UU. con el nuevo pasaporte colombiano? Lo que deben saber los viajeros

Confidenciales

Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

Y avanzó en el menaje: “Nuestro deber es proteger nuestros ancestros, el campesinado puede tener reforma agraria en toda la tierra, en los alrededores del territorio sagrado de la Sierra Nevada”.

“No se puede dejar sin agua a Santa Marta, ni a Valledupar ni a Riohacha, los indígenas son los guardianes del agua, de la Sierra y del corazón del mundo”, recalcó Petro.

De la misma manera afirmó: “No sé entendió mi discurso de que el contencioso administrativo debe pasar a defender los derechos de la naturaleza y contener la codicia. Por eso es tan importante el poder constituyente”.

Por otro lado, el jueves de esta semana y en medio de las marchas que convocó el Gobierno para defender el decreto del salario mínimo, el cual fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro, en el discurso que dio en la Plaza de Bolívar, sorprendió al hacer un llamativo pedido.

En se sentido, el jefe de Estado habló de su último día como presidente, que será el próximo 7 de agosto, y se refirió a cómo espera que esté la calle cuando abandone la Casa de Nariño y le dé paso a su reemplazo.

A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

“El día que yo salga, que lo haré por acá, yo quiero tener esta plaza llena. Ahí nos toca hacer un compromiso porque, para tener esta plaza llena, yo tengo que estar alegre saliendo de allá y lo voy a estar porque me pego una escapada que ni se imaginan”, afirmó el mandatario colombiano.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro y Carlos Carrillo

Gobierno niega rechazo de ayuda internacional para atender emergencia invernal en Córdoba

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda durante uno de sus mitines políticos

Iván Cepeda responde por qué todo lo que dice en tarima es leído: “No es un asunto de limitación”

IVÄN CEPEDA

A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar el déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.

Congresistas radican moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por crisis en el sistema de salud

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Radican solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones sobre Kevin Acosta

Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde

El presidente Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones; Hernán Penagos responde

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron el bombardeo en el que murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.

MinDefensa, Pedro Sánchez, habla de las medidas de seguridad que se tomarán para proteger a Gustavo Petro: “Es una prioridad”

Marcha defensa salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

“Tenemos un nuevo decreto, no echamos para atrás”: Petro anuncia que mantiene el incremento del salario mínimo en el 23,7 %

Noticias Destacadas