“No se entendió mi discurso”: Gustavo Petro publicó mensaje en X que no pasó desapercibido en las redes sociales

Este viernes 20 febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó la atención de los usuarios de X, por un mensaje que publicó en esa plataforma digital.

En el post que lanzó el jefe de Estado dijo de manera directa que no se había entendió un discurso que había dado y el cual hacía referencia a una de sus políticas públicas que ha intentado impulsar.

Además, en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano aprovechó para dar una orden a una de las entidades del Gobierno nacional.

“Orden a la Agencia Nacional de Tierras: con los mecanismos de ley y comprando la tierra, se mantiene la línea negra para las comunidades indígenas de la Sierra”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Y avanzó en el menaje: “Nuestro deber es proteger nuestros ancestros, el campesinado puede tener reforma agraria en toda la tierra, en los alrededores del territorio sagrado de la Sierra Nevada”.

“No se puede dejar sin agua a Santa Marta, ni a Valledupar ni a Riohacha, los indígenas son los guardianes del agua, de la Sierra y del corazón del mundo”, recalcó Petro.

De la misma manera afirmó: “No sé entendió mi discurso de que el contencioso administrativo debe pasar a defender los derechos de la naturaleza y contener la codicia. Por eso es tan importante el poder constituyente”.

Por otro lado, el jueves de esta semana y en medio de las marchas que convocó el Gobierno para defender el decreto del salario mínimo, el cual fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro, en el discurso que dio en la Plaza de Bolívar, sorprendió al hacer un llamativo pedido.

En se sentido, el jefe de Estado habló de su último día como presidente, que será el próximo 7 de agosto, y se refirió a cómo espera que esté la calle cuando abandone la Casa de Nariño y le dé paso a su reemplazo.

“El día que yo salga, que lo haré por acá, yo quiero tener esta plaza llena. Ahí nos toca hacer un compromiso porque, para tener esta plaza llena, yo tengo que estar alegre saliendo de allá y lo voy a estar porque me pego una escapada que ni se imaginan”, afirmó el mandatario colombiano.