“No se puede admitir que se emprenda una campaña de persecución”: oposición sigue reclamando por informe de inteligencia

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le envió una carta al director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, para pedirle que se mantenga la institucionalidad y no sean perseguidos los opositores al Gobierno Petro.

“General Salamanca, en sus manos está que la institución no pierda el rumbo por la presión delirante del presidente de la República que ve síntomas de golpe de Estado en cualquier expresión legítima de la ciudadanía”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

Además, dijo que recurrirá a instancias internacionales para que se respeten los derechos de la institución. “Procederé a poner en conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos este suceso. No se puede admitir que, con la excusa de la seguridad nacional, se emprenda una campaña de persecución y sometimiento de la oposición política democrática en Colombia”, afirmó Cadavid.

Lucio afirmó que no se trata de ningún golpe de Estado como lo han querido mostrar y que eso sería un “montaje” del Gobierno.

Adicional a Cadavid y a Lucio, otros opositores a Petro mencionados en el informe le reclamaron al medio de comunicación por la información brindada. “No sé de dónde han sacado mi nombre los señores de Noticias Uno, menos relacionándome con grupos que quieren hacer cosas violentas. He sido reconocido antipetrista, opositor desde que Petro fue alcalde. Desde esa época me he opuesto a Gustavo Petro, desde que fue candidato”, dijo el activista David Ghitis.