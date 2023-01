“No sentimos la presencia del Gobierno, con amigos así para qué enemigos”: líder social ‘le cantó la tabla’ al presidente Petro, ¿qué pasó?

Una fuerte crítica se registró por parte del líder del del paro cívico del Chocó, Dilon Martínez, en contra del presidente de la República, Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, al advertir que los ciudadanos de esa región del país se sienten abandonados por el llamado Gobierno del cambio.

Martínez, en un aireado discurso que dio en el evento de la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad que liderará Francia Márquez, fue directo en denunciar que en el departamento del Chocó se han registrado eventos desafortunados en la zona, la mayoría de ellos relacionados con catástrofes naturales, sin sentir la presencia del Gobierno nacional.

“Como es el desayuno, así será el almuerzo, estamos preocupados, se han presentado eventos en el departamento del Chocó, accidentes, catástrofes, incendios, inundaciones y no hemos sentido el calor humano y la presencia de nuestro Gobierno”, alertó el líder social.

De la misma manera, aseguró en su intervención que se llevó a cabo en el municipio de Istmina: “Exigimos entonces, señores Gustavo Petro y Francia Márquez, que efectivamente obras son amores y no buenas razones y esperemos ese calor humano de ustedes hacia el futuro”.

Presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez - Foto: césar carrión-presidencia

Pero fue más allá y también lanzó varias pullas al ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada: “Lamentablemente, para nosotros han sido más frustraciones que satisfacciones como quiera que la mezquindad de quienes han dirigido el Estado colombiano, ha impedido que los acuerdos en el Chocó se lleven a la práctica a cabalidad”.

Firmo en Istmina, Chocó, la ley que crea el ministerio de la igualdad.



Francia Marquez será la primera ministra. pic.twitter.com/6nFgOYRyCk — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2023

“Hoy están depositados bajo el señor ministro del Interior Alfonso Prada, quien considerábamos amigo nuestro, pero con amigos así para que enemigos, el señor Prada no ha tenido la hidalguía de convocar las mesas de seguimiento de los acuerdos, ni siquiera porque está por medio un decreto nacional que establece los procedimientos para que los acuerdos sean evaluados”, subrayó el líder del paro cívico del Chocó, Dilon Martínez.

Líder del del paro cívico del Chocó, Dilon Martínez. - Foto: Presidencia

‘La silla vacía’ del presidente Petro en evento público

De otro lado, varios sectores políticos nuevamente mostraron su indignación con el presidente Gustavo Petro por el reciente episodio que protagonizó, al llegar tarde a un evento público, nada más y nada menos que el de la sanción de la ley ‘que le daba vida’ al nuevo Ministerio de la Igualdad.

Las críticas se enfocaron en el hecho de que el jefe de Estado llegó el miércoles 4 de enero hacia las 7:00 p.m. al municipio de Istmina, en el departamento de Chocó, cuando el evento estaba programado a la 1:00 p.m. En la región se desarrolló la actividad de presentación del Ministerio de la Igualdad, el cual estuvo a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez.

Vicepresidenta Francia Márquez en la presentación del Ministerio de la Igualdad - Foto: Redes sociales

Márquez no pasó desapercibido el episodio de la llegada tarde del presidente Petro, ya que pasaban las horas y no llegaba el mandatario colombiano, al momento de tomar la palabra, la vicepresidenta no guardó silencio y habló directo del tema.

“Yo sé que todos ustedes tenían la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo, esperamos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno nacional”, dijo en su declaración Francia Márquez en el evento.

Vamos Colombia por el cambio, por la igualdad y por La Paz.Agradecemos al Congreso de la República por haber acompañado esta propuesta.



Trabajaremos para que este Ministerio sea una institucionalidad para las y los nadies, que nos permita avanzar en igualdad hacia la #PazTotal. pic.twitter.com/NJzDAzh1Fq — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 4, 2023

De acuerdo con fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño, la demora del presidente Petro obedeció a un retraso que vivió el jefe de Estado en el Aeropuerto de Pereira, lo que le dificultó llegar a tiempo al municipio de Istmina en el departamento de Chocó.

Una vez que llegó al evento, el presidente Petro, inmediatamente firmó el documento sobre la sanción de la ley que oficialmente creaba el Ministerio de la Igualdad, el cual estará bajo las riendas de la vicepresidenta Francia Márquez.