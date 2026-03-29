“No soy delincuente ni he cometido ningún ilícito”: Cielo Rusinque sale nuevamente en su defensa tras fallo del Consejo de Estado

La exsuperintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque salió nuevamente en su defensa, luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento y el Gobierno del presidente Gustavo Petro la volviera a postular para llegar a la dirección de la entidad.

La respuesta de Cielo Rusinque al Consejo de Estado: “Débil análisis y decisión cuestionable”

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X, a través de un video, la exfuncionaria aseguró que se vio obligada a dirigirse de nuevo al pueblo colombiano para asumir nuevamente una posición de defensa.

“No soy ninguna delincuente, no he cometido ningún ilícito ni he actuado nunca por fuera del marco legal. Sin embargo, cada cierto tiempo me he obligado a salir a responder, a explicar, a justificar lo que debería ser evidente”, señaló Rusinque en el video publicado en su cuenta.

La exsuperintendente explicó que el fallo del Consejo de Estado demostró que no existe ninguna irregularidad de su parte ni tampoco del Gobierno y, por el contrario, aseguró que se trata de la materialización de una persecución que ha venido denunciando desde hace meses.

Cielo Rusinque le respondió al Consejo de Estado por falló que anuló su designación en el cargo. Foto: PRESIDENCIA

De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, Rusinque no cumplía con los requisitos para ser superintendente de Industria y Comercio, ya que no reunía el requisito de los diez años de experiencia, incluida la docencia, pues solo habría acreditado ocho años, seis meses y 25 días en la hoja de vida.

Sin embargo, para ella lo que se configuró fue una decisión arbitraria cargada de un evidente sesgo político, argumentos que le han dado también reconocidos juristas que se han acercado a mostrarle su apoyo ante la situación.

“Aquí no se está deslegitimando a la administración, se está desdibujando la credibilidad de quienes tomaron esa decisión”, señaló Rusinque, quien podría volver al cargo de superintendente de Industria y Comercio en los próximos días, teniendo en cuenta que el Gobierno publicó nuevamente su hoja de vida.

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La exfuncionaria explicó que “es falso que el Gobierno haya cambiado los requisitos después del fallo del Consejo de Estado como una maniobra ilegal, malintencionada para desacatar una decisión judicial”, ya que el decreto del que se habla “fue expedido antes, como incluso dieron a conocer los mismos medios. No había forma de anticipar el contenido o la orientación del fallo para, con base en imaginaciones, adecuar el decreto. Decir lo contrario no es una opinión, es intencionada desinformación”.

También señaló que el decreto no bajó estándares, actualizó perfiles, mantuvo criterios de experiencia y los ajustó a la realidad institucional basado en un pronunciamiento previo del Consejo de Estado, que había dejado sin su columna vertebral el decreto anteriormente expedido por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Explicó que con el documento se “actualizaron los requisitos por estas razones para tres superintendencias, así que no se trata de que cualquiera pueda llegar ni de que se hayan rebajado estándares de ningún tipo”.

“Segundo, se han hecho insinuaciones de ilegalidad, pero ¿cómo puede hablarse de fraude cuando el fallo ni siquiera existía al momento de despedirse el decreto? Eso son afirmaciones temerarias y sin sentido“, señaló Rusinque en su video de defensa en las redes sociales.

Aseguró y calificó como “vergonzoso”, que el Consejo de Estado haya desconocido su experiencia como docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, acreditada en el proceso; así como dos maestrías y años de trabajo académico, de investigación y de formación rigurosa.

“Cuando a una persona le quitan su experiencia y la despojan de su formación académica acreditada, para justificar un resultado, ya no estamos hablando de justicia. Estamos hablando de otra cosa. Así se ha querido instalar también la idea de que estamos desacatando la justicia”, manifestó.

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La funcionaria explicó el por qué su hoja de vida volvió a ser presentada para el cargo de Superintendente de Industria y Comercio el pasado viernes, 27 de marzo, como requisito previo para la designación en propiedad de los funcionarios en el Gobierno.

“Presenté mi renuncia y el señor presidente la aceptó. Pero hoy existe un nuevo decreto vigente, legal, con presunción de legalidad y bajo ese marco cumplo plenamente los requisitos. De hecho, también los cumplo y los cumplía a la luz del anterior decreto. Así que no, esta no es una burla a la justicia, menos cuando es la misma justicia la que no pareciera obrar bajo el estricto apego al imperio de la ley y del derecho”, indicó.