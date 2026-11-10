“No tendrán escondite”: la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella tras operación contra disidencias en el Catatumbo

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una contundente advertencia a las estructuras criminales que delinquen en el Catatumbo, luego de entregar los resultados de la operación NOAH, desarrollada por las Fuerzas Militares en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

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Desde Cúcuta, el jefe de Estado anunció la captura de alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, señalado como uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’.

“¡Los cabecillas del narcoterrorismo están cayendo! ¡En Colombia se acabó la impunidad!”, aseguró el mandatario al presentar los resultados de la ofensiva.

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Operación Noha en Norte de Santander Foto: Presidencia de la República

Según explicó De La Espriella, el capturado sobrevivió a un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades.

Alias ‘Barba Chivo’, quien tendría una trayectoria criminal de 11 años, es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones cargados de explosivos contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados de comunidades.

El balance oficial presentado por el presidente señala que la operación dejó seis capturados, cuatro muertos durante las acciones militares y la incautación de siete fusiles y 15 granadas destinadas a ataques con drones.

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Operación Noha en Norte de Santander Foto: Presidencia de la República

“¡Diez integrantes de esta estructura criminal fuera de combate!”, destacó De La Espriella.

Finalmente, el mandatario reiteró que las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales continuarán en distintas regiones del territorio nacional.

“A los cabecillas del narcoterrorismo les advierto: no tendrán escondite. Vamos a seguir golpeando sus estructuras hasta recuperar el control de cada rincón de Colombia”, sentenció el presidente.